快訊

輸在歸化球員？從亞洲盃中華男籃慘敗日本39分談起

LG揭曉年度旗艦手機V60 ThinQ 維持水滴瀏海、搭載雙螢幕配件

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少傳聞後，LG稍早正式揭曉其新款旗艦手機V60 ThinQ 5G，同樣搭載雙螢幕配件Dual Screen，並且能以5G連網功能對應更流暢的資料傳輸需求。

依照規格來看，V60 ThinQ 5G配置6.8吋、顯示比例為20.5:9，並且採Full HD+解析度設計的P-OLED FullVision顯示螢幕，處理器則跟進採用Qualcomm Snapdragon 865，同時採用8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，本身也支援以microSD擴充高達2TB容量，電池容量則是5000mAh，分別推出優雅白與優雅藍兩款配色。

V60 ThinQ 5G同樣搭載水滴瀏海設計螢幕，而Dual Screen雙螢幕配件也同樣會採用相同設計，並且讓手機實現真正雙螢幕多工操作體驗。

相機部分，視訊鏡頭採用1000畫素標準鏡頭，對應f/1.9光圈，而背面相機則分別配置6400萬畫素標準鏡頭，配置f/1.8光圈、78˚廣角，搭配一組1300萬畫素超廣角鏡頭，對應f/1.9光圈與117˚廣角，另外則是搭載一組用於擷取景深數據的Z相機。

其他部分，V60 ThinQ 5G採用螢幕下指紋辨識器，並且搭載4通路麥克風、人工智慧拍攝功能，支援32-bit Hi-Fi Quad DAC數位放大器。另外，機身也加入MIL-STD 810G美國軍規認證，同時支援IP68防水防塵效果，使用者也能透過LG Pay完成支付功能。

目前還無法確認V60 ThinQ 5G預計上市時間，以及預訂上市售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG 5G

延伸閱讀

LG預期大幅調整手機產品策略 上半年維持推出兩款旗艦機種

微軟確認參加MWC 2020 預期展示雙螢幕手機Surface Duo等項目

LG V60 ThinQ將搭載4組麥克風、4鏡頭主相機與5000mAh電池容量

Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

相關新聞

iPhone 平價新機模擬圖曝光！傳有 6 色，深藍新色超美

外傳將在今年第一季 iPhone 平價新機 SE2 （或稱 iPhone 9 ），目前尚未有確切發表日期，但專門分享 Apple 產品圖片的「 9TechEleven」網站發佈了有 6 個顏色的模擬圖，讓人不禁期待新色能成真。

Google新款Pixel代號「Redfin」可能加入反向無線充電功能

就在華為、三星接連在旗下手機加入支援反向無線充電功能後，Google或許也準備在下一款Pixel手機整合此項功能。

LG揭曉年度旗艦手機V60 ThinQ 維持水滴瀏海、搭載雙螢幕配件

先前有不少傳聞後，LG稍早正式揭曉其新款旗艦手機V60 ThinQ 5G，同樣搭載雙螢幕配件Dual Screen，並且能以5G連網功能對應更流暢的資料傳輸需求。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

蘋果開始打造5G連網iPhone 預計在印度啟用首間直營門市

在蘋果稍早舉辦投資者會議中，蘋果執行長Tim Cook表示新型冠狀病毒確實對公司營運發展造成影響，但AirPods與Apple Watch在內穿戴裝置全年收入仍有可能貼近萬豪國際飯店集團 (Marriott International)，以及Visa年收入總和，同時也確定將會在今年內於印度開啟線上商店，並且預計在2021年啟用印度地區首間Apple Store直營門市。

黑鯊手機3 確定3月3日以線上直播亮相

先前透露將透過線上直播形式發表新機的黑鯊手機，稍早確認將在3月3日透過線上直播揭曉新款黑鯊手機3。

華為新一代折疊手Mate Xs 陸今10：08正式預購

華為終端手機產品線總裁何剛於微博指出，華為新一代折疊手機、華為Mate Xs今日10：08開啓預約，價格16,999元人...

vivo iQOO 3 5G正式揭曉！加強遊玩體驗、攜手羅技打造類機械鍵盤操作觸感

vivo稍早藉由線上直播方式正式揭曉先前預告的iQOO 3 5G，同時也如先前預告搭載Qualcomm Snapdragon 865、LPDDR5記憶體，以及UFS 3.1規格儲存元件，同時也進一步強化相機拍攝體驗，更將全新iQOO UI操作介面重新做設計，讓使用者在觸控操作過程能有更真實觸控反饋感受。

vivo將在2月28日揭曉第三款概念手機APEX 2020 搭載全新潛望鏡頭模組設計

除了揭曉iQOO 3 5G具體規格與上市細節，vivo稍早更確認將在2月28日正式揭曉第三代概念手機APEX 2020，並且確認將會採用更高倍率的光學變焦，以及潛望式鏡頭組設計。

OPPO將在3月6日揭Find X2系列新機 搭載120Hz畫面更新率與3K解析度

OPPO確認將會在3月6日以線上發表會形式揭曉旗下旗艦手機Find X2，同時也透露新機將會搭載3K解析度與120Hz畫面更新率設計。

三星再與SK Telecom合作 推出「光環藍」款Galaxy S20+

日前確定由韓國電信 (Korea Telecom,KT)獨佔推出「光環紅 (Aura RED)」配色的Galaxy S20+，以及紅色款Galaxy Buds+之後，南韓電信業者SK Telecom也確定推出名為「光環藍 (Aura BLUE)」的Galaxy S20+。

5G快來了 4G新機撿便宜

台灣將在今年進入5G時代，不過從電信業者展開基礎建設，到覆蓋率提高，還需要一段時間，值此5G與4G交替之際，不少中階4G機種規格已不輸一年前的旗艦機種，但價格相當親民，若搭配電信業者的資費方案，算是俗又大碗，消費者可趁機換新機。

熱門新聞

KONAMI 密碼「上上下下左右左右BA」設計者橋本和久逝世 享壽 61 歲

呼籲統一標準充電規格後…歐盟準備要求簡化電池更換難度

foodpanda擴展實體門市數 推動「熊貓嚴選」生鮮雜貨外送到府

Google新款Pixel代號「Redfin」可能加入反向無線充電功能

為了穩住市佔率？傳Google有意向美國申請恢復與華為合作

微軟新一波Windows 10預覽版 加入全新圖示設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。