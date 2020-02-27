LG揭曉年度旗艦手機V60 ThinQ 維持水滴瀏海、搭載雙螢幕配件

先前有不少傳聞後，LG稍早正式揭曉其新款旗艦手機V60 ThinQ 5G，同樣搭載雙螢幕配件Dual Screen，並且能以5G連網功能對應更流暢的資料傳輸需求。

依照規格來看，V60 ThinQ 5G配置6.8吋、顯示比例為20.5:9，並且採Full HD+解析度設計的P-OLED FullVision顯示螢幕，處理器則跟進採用Qualcomm Snapdragon 865，同時採用8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，本身也支援以microSD擴充高達2TB容量，電池容量則是5000mAh，分別推出優雅白與優雅藍兩款配色。

V60 ThinQ 5G同樣搭載水滴瀏海設計螢幕，而Dual Screen雙螢幕配件也同樣會採用相同設計，並且讓手機實現真正雙螢幕多工操作體驗。

相機部分，視訊鏡頭採用1000畫素標準鏡頭，對應f/1.9光圈，而背面相機則分別配置6400萬畫素標準鏡頭，配置f/1.8光圈、78˚廣角，搭配一組1300萬畫素超廣角鏡頭，對應f/1.9光圈與117˚廣角，另外則是搭載一組用於擷取景深數據的Z相機。

其他部分，V60 ThinQ 5G採用螢幕下指紋辨識器，並且搭載4通路麥克風、人工智慧拍攝功能，支援32-bit Hi-Fi Quad DAC數位放大器。另外，機身也加入MIL-STD 810G美國軍規認證，同時支援IP68防水防塵效果，使用者也能透過LG Pay完成支付功能。

目前還無法確認V60 ThinQ 5G預計上市時間，以及預訂上市售價。

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