蘋果開始打造5G連網iPhone 預計在印度啟用首間直營門市

在蘋果稍早舉辦投資者會議中，蘋果執行長Tim Cook表示新型冠狀病毒確實對公司營運發展造成影響，但AirPods與Apple Watch在內穿戴裝置全年收入仍有可能貼近萬豪國際飯店集團 (Marriott International)，以及Visa年收入總和，同時也確定將會在今年內於印度開啟線上商店，並且預計在2021年啟用印度地區首間Apple Store直營門市。

依照Tim Cook說明，基於新型冠狀病毒影響，使得iPhone相關供應鏈與中國境內產線受影響，同時也因為關閉中國境內多數直營門市，雖然後續產線逐步恢復運作，同時直營門市也重新營業，但隨著疫情影響仍可能讓iPhone在內產品銷售下滑，導致原訂預期本季營收可達630億美元營收目標可能無法實現。

不過，Tim Cook則透露包含AirPods與Apple Watch在內穿戴裝置全年累計收入將會持續增長，並且可能貼近萬豪國際飯店集團及Visa年收入總和，意味穿戴裝置在蘋果整體銷售將成為重要營收來源。

而在此次投資者會議中，蘋果並未透露具體新品消息，但確認已經投入打造具備5G連網功能的iPhone產品，另外也透露將會在今年內於印度市場正式啟用線上商店，同時也計畫在2021年於印度市場開啟首間Apple Store直營門市。

在此之前，蘋果主要是以授權經銷方式於印度市場銷售產品，但隨著增加旗下產品於印度境內生產比例，加上iPhone開始佔據印度境內多數高階智慧型手機市場，預期蘋果也將藉由直營門市吸引更多消費者體驗旗下產品，同時也能填補目前中國市場銷售發展趨緩情況。

另外，Tim Cook也針對去年底在佛羅里達州發生槍擊案中，蘋果再次拒絕協助政府解鎖犯人持有iPhone情況作回應，強調公司不會在旗下產品設置任何後門，同時也說明對用戶隱私安全的重視。

至於在目前持續增加新內容的Apple TV+串流影音服務，Tim Cook則說明目前將會持續專注在原創影音內容製作，而不會考慮對外購買《六人行 (Friends)》在內授權影集營運模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》