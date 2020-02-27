Google新款Pixel代號「Redfin」可能加入反向無線充電功能

就在華為、三星接連在旗下手機加入支援反向無線充電功能後，Google或許也準備在下一款Pixel手機整合此項功能。

XDA Developers論壇網站作者Mishaal Rahman表示，在Google稍早釋出的第一版Android 11開發者預覽版本編碼內容中，發現名為「Battery Share」的功能敘述，意味接下來的新款Pixel 5或許將會支援反向無線充電功能。

而在使用模式部分，Google預期也會讓使用者手動開啟此項功能，讓Pixel 5可以當做臨時的無線充電板，藉此協助同樣支援無線充電的耳機、手機補充電力。

不過，從相關敘述顯示，此項功能可能僅限支援無線充電的Pixel手機使用，但或許未來也會成為Android手機標準設計功能，讓OEM廠商無需特別針對此項功能額外撰寫支援API內容。

除此之外，在深入分析編碼內容中，更發現接下來預計揭曉的Pixel新機代號將是「Redfin」。

(圖／擷自XDA-Developers論壇網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》