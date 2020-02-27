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黑鯊手機3 確定3月3日以線上直播亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

先前透露將透過線上直播形式發表新機的黑鯊手機，稍早確認將在3月3日透過線上直播揭曉新款黑鯊手機3。

在先前說法中，黑鯊手機3將搭載支援2K解析度的120Hz畫面更新率螢幕，同時也會對應240Hz觸控反應表現，處理器則確定採用Qualcomm Snapdragon 865，因此也成為第一款支援5G連網功能的黑鯊手機。

其他部分則包含搭載LPDDR5規格記憶體、UFS 3.0儲存元件、雙擴音喇叭、支援NFC，以及Wi-Fi 6無線連網功能，電池容量則預期採用5000mAh規格，並且對應高達65W快充。

而在遊戲內容方面，黑鯊手機將與騰訊遊戲合作，預期會提供更多遊戲最佳化應用內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 黑鯊手機

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