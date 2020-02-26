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三星再與SK Telecom合作推出「光環藍」款Galaxy S20+

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確定由韓國電信 (Korea Telecom,KT)獨佔推出「光環紅 (Aura RED)」配色的Galaxy S20+，以及紅色款Galaxy Buds+之後，南韓電信業者SK Telecom也確定推出名為「光環藍 (Aura BLUE)」的Galaxy S20+。

不過，由SK Telecom獨佔銷售的「光環藍」款Galaxy S20+，似乎未同步推出同樣採「光環藍」配色設計的Galaxy Buds+。

除了顏色部分，「光環藍」款Galaxy S20+基本上與標準配色款的Galaxy S20+沒有特別差異，而三星顯然也未特別推出「光環藍」款Galaxy S20，或是「光環藍」款Galaxy S20 Ultra。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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