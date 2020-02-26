三星再與SK Telecom合作推出「光環藍」款Galaxy S20+

在柔性面板及可折疊玻璃技術獲得突破後，三星新款採上下折疊的折疊手機Galaxy Z Flip也將在台上市，雖然要價不菲，但折疊後如粉餅盒的大小，打開又是一款6.7吋螢幕的手機，加上大膽選色，時尚感十足，成為4G手機市場的新選擇。

2020-02-25 14:39