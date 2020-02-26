OPPO將在3月6日揭Find X2系列新機 搭載120Hz畫面更新率與3K解析度

OPPO確認將會在3月6日以線上發表會形式揭曉旗下旗艦手機Find X2，同時也透露新機將會搭載3K解析度與120Hz畫面更新率設計。

先前就已經有不少消息的Find X2，甚至將會推出高階的Pro版本，而處理器規格將會採用Qualcomm Snapdragon 865，並且配置解析度為WQHD+的6.7吋螢幕，其中將會對應120Hz畫面更新率與240Hz觸控反應速率，並且配置3200萬畫素視訊鏡頭。

除此之外，Find X2所搭載螢幕預期支援SDR轉HDR顯示效能，並且能在HDR顯示模式對應1200nit亮度表現，並且支援100% DCI-P3廣色域顯示表現。

而標準版Find X2型號將是CPH2023，配置4800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素遠距鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，而Find X2 Pro型號則是CPH2025，配置4800萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素遠距鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭。

兩者都會採用基於Android 10的ColorOS 7.1作業系統。

除了即將揭曉Find X2系列，OPPO也預期會公布旗下第一款智慧手錶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》