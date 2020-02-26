聽新聞
test
0:00 / 0:00
vivo將在2月28日揭曉第三款概念手機APEX 2020 搭載全新潛望鏡頭模組設計
除了揭曉iQOO 3 5G具體規格與上市細節，vivo稍早更確認將在2月28日正式揭曉第三代概念手機APEX 2020，並且確認將會採用更高倍率的光學變焦，以及潛望式鏡頭組設計。
除了預期機身會延續先前第二款APEX概念手機採水滴概念設計，盡可能減少外部開孔與實體按鍵配置，新款APEX 2020概念手機更可能包含120Hz畫面更新率，並且延續先前在NEX 3採用圓底環狀排列鏡頭模組。
而在稍早釋出圖像，更顯示新款概念手機將會搭載潛望式鏡頭模組，並且對應5-7.5倍的連續光學變焦效果，同時也預期能實現宛如配合穩定器般的手持拍攝體驗，鏡頭規格則是4800萬畫素。
vivo預計會在2月28日正式揭曉第三代概念手機APEX 2020，藉時應該就能透過新款概念手機窺見vivo預計今年推出的新款NEX手機面貌。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言