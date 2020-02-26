vivo iQOO 3 5G正式揭曉！加強遊玩體驗、攜手羅技打造類機械鍵盤操作觸感

vivo稍早藉由線上直播方式正式揭曉先前預告的iQOO 3 5G，同時也如先前預告搭載Qualcomm Snapdragon 865、LPDDR5記憶體，以及UFS 3.1規格儲存元件，同時也進一步強化相機拍攝體驗，更將全新iQOO UI操作介面重新做設計，讓使用者在觸控操作過程能有更真實觸控反饋感受。

依照vivo公布細節，iQOO 3 5G預計推出馭影黑、流光銀、拉力橘三款配色，螢幕則採用6.44吋、由三星提供Super AMOLED面板，並且搭載6GB、8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量組合，電池容量則達4440mAh容量，支援vivo旗下55W超快閃充技術。

此外，手機不僅採用全新設計的iQOO UI介面設計，並且針對各類操作進行最佳化調整，機身更與羅技合作類機械式鍵盤觸覺反饋模式，讓使用者在使用虛擬鍵盤輸入文字時，可以產生類似青軸、茶軸或紅軸的敲打觸覺，同時也會在手機觸控特效做特殊視覺效果處理。

而針對遊戲等使用需求，iQOO 3 5G也加入貼近90Hz畫面更新率顯示效果，同時也讓觸控反應速率提昇至180Hz，另外在手機邊框也加入名為Monster Touch的虛擬觸控按鍵，讓使用者能在遊戲中透過額外兩組輔助按鍵遊玩。

主相機部分則搭載4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1300萬畫素長焦人像鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，最高可對應20倍數位變焦，並且支援人眼對焦追蹤，以及Hyper-HDR演算法，而在錄影功能也能藉由人工智慧實現高度手持防震效果。

除了強調以Multi-Turbo 3.0提昇手機整體運算效率，並且配合內建液冷散熱確保運作穩定，在網路連接部分更針對高鐵上高速移動情況，或是地下室、電梯等場景進行連接最佳化，讓使用者能隨時透過4G、5G或Wi-Fi訊號無縫切換，或是藉由雙訊號合併加強通訊效果。

iQOO 3 5G預計從今天開始開放中國市場預購，預計會在3月2日正式推出，台灣市場則尚未確認是否引進。

而另一款先前已經預告的Z6 5G，則會搭載Snapdragon 765G處理器，並且配置更好的散熱系統設計，內建電池容量則是5000mAh，支援44W有線快充與5G連網功能，預計提供黑色、以及具備漸變色彩設計的銀色與紫色設計，將會在2月29日率先透過中國京東商場開放預購。

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