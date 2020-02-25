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三星折疊機 像粉餅大小

聯合晚報 / 記者何佩儒／台北報導
三星新款翻蓋式可摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip。 圖／三星提供
三星新款翻蓋式可摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip。 圖／三星提供

在柔性面板及可折疊玻璃技術獲得突破後，三星新款採上下折疊的折疊手機Galaxy Z Flip也將在台上市，雖然要價不菲，但折疊後如粉餅盒的大小，打開又是一款6.7吋螢幕的手機，加上大膽選色，時尚感十足，成為4G手機市場的新選擇。

三星表示，Galaxy Z Flip採用超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），大幅提升了螢幕的堅固以及耐磨程度。而螢幕實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用五年的時間。折疊時變身方便隨攜尺寸，展開時立即感受21.9:9大螢幕的沉浸式觀賞體驗。

Galaxy Z Flip配備無段式轉軸，其隱藏式、雙凸輪結構設計（dual CAM mechanism）除了可完全平放展開使用，也支援在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，整合三星的抗塵纖維科技防止灰塵累積。使用者可將手機平穩放置桌上免手持自拍、置於地面或矮牆上進行低角度美拍外，更可直接展開視訊通話或直播。

三星Galaxy Z Flip單機建議售價4萬8880元，自13日下午5時起至17日於三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購，21日起於指定通路限量上市。

自拍 三星 手機 摺疊手機

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