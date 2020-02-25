vivo新款APEX 2020概念手機 將搭載120Hz畫面更新率、更快充電技術

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈新款5G連網手機iQOO 3 5G，以及另一款5G連網手機Z6 5G，顯然vivo也將在此次直播公布新款APEX 2020概念手機。

從相關宣傳內容顯示，新款APEX 2020概念手機將包含120Hz畫面更新率，預期延續先前在NEX 3採用圓底環狀排列鏡頭模組。

而鏡頭規格方面預期採用潛望式長焦鏡頭，預期也會採用螢幕下鏡頭設計，藉此讓正面螢幕能以更完整形式呈現，同時機身也預期會延續先前第二款APEX概念手機採水滴概念設計，盡可能減少外部開孔與實體按鍵配置。

除此之外，新款APEX 2020概念手機也預期會加入更快充電技術，有可能加入採用全新電荷泵技術設計的Super FlashCharge 120W快充功能，讓4000mAh電池電量可在5分鐘內充滿50%，並且在13分鐘內充滿電力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》