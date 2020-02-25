華為確認年度旗艦手機P40系列 3月26日於法國巴黎揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

華為此次發表會的最後，華為消費者事業群執行長余承東在介紹完AppGallery應用服務商店，以及HMS服務發展規劃之後，更進一步透露華為今年度的旗艦手機P40系列，確定會在3月26日於法國巴黎對外揭曉。

而就余承東說明中，自然也提到P40系列手機在拍照方面的強化表現，依照過往華為在P系列新機都會加入令人驚訝的相機功能設計，或許這次也會充分利用人工智慧等技術創造不同拍攝體驗。

不過，由於華為開始藉由軟體運算搭配硬體方式，讓手機實現過往不可能的拍攝效果，Google方面也開始重新思考相機功能設計，同時就連過去堅持以相機思維方式打造手機拍攝功能的Sony，目前顯然也開始調整原本僅堅持使用單一鏡頭完成所有拍攝需求的想法，進而帶來不一樣的拍攝感受。

甚至強調自己與華為之間是「相愛相殺」關係的小米，近年來也持續在相機拍攝體驗有所提昇。因此，華為接下來還會帶來什麼樣的拍攝突破，顯然也成為市場關注重點。

就先前消息顯示，華為有可能在現有相機設計基礎上增加鏡頭數量，並且進一步強化遠距與低光環境下的拍攝效果，同時在機身設計也預期會採用雙側曲度更高的螢幕設計，預期也會在螢幕採用開孔形式鏡頭配置，讓螢幕顯示佔比進一步提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

余承東 巴黎 華為

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