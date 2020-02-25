像極iPad Pro！華為高階平板換上5G聯網功能 MatePad Pro 5G將開賣

相較去年推出的MatePad Pro，華為此次則是在發表會上揭曉採用Kirin 990 5G處理器的5G聯網版本，而外型設計基本上沒有太大差異。

以規格來看，MatePad Pro 5G同樣採用解析度為2560 x 1600的10.8吋螢幕，並且支援540 nits亮度表現與DCI-P3色域顯示表現，而機身整體重量依然維持在460公克，最薄同樣僅有7.2mm，電池容量一樣也是7250mAh。

而螢幕右上角同樣採用開孔設計，並且放置800萬畫素視訊鏡頭，背面相機則採用1300萬畫素規格，機身則支援40W有線快充與15W無線快充，本身也支援最高7.5W的反向無線充電，另外也搭載由Harman Kardon調音的4組擴音喇叭，同時也支援以內建5組陣列麥克風對應最長可達5公尺遠的收音效果。

配件部分則同樣支援磁吸式鍵盤與手寫筆設計，因此整體上依然與蘋果iPad Pro十分相像，其中磁吸式鍵盤可對應60度或70度立架使用模式，以及1.3mm鍵程表現，手寫筆則可對應4096階壓感識別，並且對應20毫秒延遲反應，兩款配件同樣可透過無線充電方式補充電力。

至於作業系統部分，則是與去年推出的MatePad Pro一樣，雖然搭載Android 10作業系統與EMUI 10操作介面，但依然少了GMS服務支援，但華為強調藉由HMS服務依然可讓此款平板發揮不少便利功能。

建議售價部分，MatePad Pro 5G 8GB記憶體搭配256GB儲存容量將以799歐元價格銷售，而8GB記憶體搭配512GB儲存容量則會以949歐元價格銷售。

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