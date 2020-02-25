換上新轉軸、處理器 華為將以2499歐元價格銷售「升級款」Mate Xs

去年透露將會在今年MWC 2020期間正式推出的Mate Xs，在此次線上發表會正式對外公布其細節，其中包含重新打造的轉軸設計，並且在螢幕表面採用全新聚酰胺材質作為保護強化。

依照華為說明，將轉軸部分重新設計的Mate Xs，雖然依然維持可從6.6吋手機外翻變成8吋平板裝置的設計，但轉軸內部零件數量則是從先前在Mate X採用的100組增加為150組，同時也讓實際凹折阻力增加，同時也強調在螢幕表面採用聚酰胺材質強化抗刮能力，但並未像三星在Galaxy Z Flip改為軟性玻璃。

而內部電池依然維持兩組設計，加總電池電量為4500mAh，支援55W華為超級快充技術，內建處理器則更新為去年揭曉的Kirin 990 5G，內部散熱片則採用飛魚鰭般設計，藉此增加散熱效率，至於內建記憶體則是8GB，儲存容量則是256GB，在中國市場推行版本則預計額外提供512GB儲存容量規格選項。

至於相機功能方面，Mate Xs採用的相機依然獲得徠卡認證，但同樣維持4000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素長焦鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，另外則是增加一組3D ToF鏡頭，用於捕捉更精準的景深資訊，藉此對應人像淺景拍攝效果，或是用於物件識別使用。

在軟體部分，雖然本身還是採用Android作業系統，但卻因為美國出口禁令影響，依然無法順利獲得GMS服務認證，因此華為也在此款螢幕可凹折手機採用新版HMS服務，並且針對使用介面也進一步加強轉換為平板模式的使用體驗，並且在HMS服務持續與更多第三方廠商合作，希望藉此改善無法獲得GMS服務的影響情況。

建議售價部分，Mate Xs將會以2499歐元價格率先在歐洲市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》