同時支援6GHz以下頻段與毫米波 Sony揭曉開發中旗艦手機Xperia PRO

以此次揭曉的旗艦手機Xperia 1 II為基礎，Sony Mobile社長岸田光哉更透露目前處於開發階段的旗艦手機Xperia PRO，標榜將同時對應6GHz以下頻段與毫米波兩種5G連網技術規格，強調將能實現完整5G雙模連網使用體驗。

而依照Sony Mobile說明，Xperia PRO將是此款手機正式名稱，但具體細節都還在開發設計階段，僅確定手機將會以Xperia 1 II為基礎，並且實現完整5G雙模連網使用體驗為目標。

其中，Xperia PRO將採用Sony特製四向天線技術和低電容率材料，藉此讓毫米波連接更為穩定，並且針對5G網路連接方向、數據接收、傳輸情況提供分析功能，讓使用者藉由此款手機作為影像傳輸裝置時，可以即時確認數據傳輸情況。

而針對5G網路高速傳輸過程可能產生溫度提昇情況，Xperia PRO更採用Sony獨家設計散熱結構維持數據傳輸穩定、最佳化，藉此支援更長時間數據傳輸需求。另外也能藉由HDMI直接連接方式，讓Xperia PRO可直接對應數位單眼、專業攝影機，藉此實現透過5G網路傳輸的即時拍攝傳輸使用模式。

目前Sony Mobile並未具體透露Xperia PRO詳細細節，預期會在後續公布更多資訊。

側邊與Xperia 1 II同樣採用恢復與電源按鍵整合的指紋辨識器，而在相機快門按鍵部分額外增加一組按鍵，依照Sony Mobile說明是提供可自訂功能設置。

至於背面主相機部分，預期採用與Xperia 1 II相同的鏡頭規格，一樣搭載與蔡司合作的T*鍍膜鏡片。

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