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Sony中階手機升級OLED螢幕、加入防水功能 Xperia 10 II同步亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

此次連同Xperia 1 II一同揭曉的中階新機Xperia 10 II，名稱同樣採用全新命名方式，同樣延續6吋、21:9顯示比例螢幕設計，但未連帶推出螢幕更大的Plus版本，同時處理器也僅採用Qualcomm對應4G LTE連網功能的Snapdragon 665規格，並未跟進採用5G連網處理器，預期鎖定現有4G網路使用需求。

規格方面，Xperia 10 II配置4GB記憶體與128GB儲存容量，螢幕則是進一步換上OLED面板，並且在機身加入IP65/68等級防水防塵設計，同樣支援3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，電池容量則是3600mAh。

相機規格方面，視訊鏡頭同樣是800萬畫素規格，同時將背面主鏡頭則升級至3鏡頭規格，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

機身總計提供黑色、白色、薄荷綠及深藍在內四款配色，預計將於今年春季於台灣市場推出，同時也會推出原廠時尚視窗保護皮套。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony Xperia

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