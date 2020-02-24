Sony首款5G連網手機Xperia 1 II揭曉 整合更多相機與影音功能

在先前透露不少規格後，Sony Mobile社長岸田光哉在稍早直播內容正式公布今年度旗艦手機名稱就是Xperia 1 II (Mark II)，同時也強調Sony Mobile未來在5G連網時代的市場策略，將會更加著重內容創作，並且藉由5G網路傳遞更高解析影音內容，讓使用者能在更高畫質、更高音質體驗獲得更多感動。

全新命名方式確實與α相機有關，加入更多合作項目

此次推出的Xperia 1 II，顯然就是源自與α相機部門合作，進而結合α相機產品的命名方式，同時也強調在新機導入更多與α相機部門合作細節，包含相機拍攝功能，以及此次宣佈與蔡司合作T*鍍膜鏡片等設計，甚至在新版相機專業模式中也加入與α相機相同操作介面。

不過，此次在新機採用與蔡司合作鏡片，暫時還不確定原本Sony在高階旗艦手機採用G鏡的設計是否會受影響。

而此次命名方式改變，連帶也讓此次同步揭曉的Xperia 10 II採用全新名稱，或許意味接下來的Xperia新機都會採此命名方式。

藉由新增3D iToF鏡頭強化拍攝體驗

此次在Xperia 1 II的鏡頭部分，視訊鏡頭部分依然維持800萬畫素規格，背面主相機則分別配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)。

其中，超廣角鏡頭更比照Xperia L4移到靠近機身上緣位置，避免手持拍攝過程可能會不小心讓手指部分一同入鏡。至於另外搭載的3D iToF鏡頭，則是用於對焦輔助，在AF/AE追蹤對焦情況下可實現高達每秒20張連拍表現，同時在AF/AE模式下更可支援每秒60次拍攝運算，藉此提昇手機拍攝準確率。

維持21:9顯示比例設計、支援90Hz畫面更新率

至於在機身設計部分，Xperia 1 II依然維持採用21:9顯示比例、4L HDR OLED螢幕，並未像稍早公布的Xperia L4額外採用水滴造型瀏海設計，同時指紋辨識器更恢復與電源按鍵整合，背面主鏡頭模組則比照Xperia 5採左上角配置形式，機身同樣支援IP 65/68等級防水防塵。

螢幕此次搭載的「Motion Blur Reduction (動態模糊抑止)」功能，實際上是透過軟、硬體整合方式，讓21:9顯示比例、4L HDR OLED螢幕可對應90Hz畫面更新率，提供更穩定的顯示效果，但主要還是會依照顯示內容自動調整，並非常時維持在90Hz更新率。

僅先支援6GHz以下頻段5G連網、加強遊戲、影音體驗

其他規格部分，則包含搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、8GB記憶體、256GB儲存容量，以及4000mAh電池容量，Sony更確定將原本在Xperia 1去除的3.5mm耳機孔重新加回，同時也在Xperia 1 II內加入以硬體解碼形式運作的360 reality Audio技術，同樣也支援杜比全景聲，並且針對專業錄影功能也提供噪音濾除功能。

另外，Sony Mobile此次也將Qi無線充電功能重新放進Xperia 1 II，並且藉由人工智慧技術驅動的Battery Care電池保護技術確保充電安全。

而在5G連網功能部分，Xperia 1 II將會成為Sony Mobile第一款支援5G連網的手機產品，但目前僅對應6GHz以下頻段的5G網路連接功能，並未同時加入毫米波 (mmWave)連接功能，最主要應該是為了符合目前主流的5G網路應用先以6GHz以下頻段作為主要連接規格，但預期會在接下來推出的Xperia Pro同時加入6GHz以下頻段與毫米波連接功能。

另一方面，在遊戲應用部分則是確定與動視暴雪合作預載《決勝時刻：Mobile (Call of Duty:Mobile)》，並且針對遊戲顯示、操作進行最佳化，同時也會藉由Snapdragon 865處理器對應的Elite Gaming設計，以及Game Enhancer強化功能，讓使用者能藉由Xperia 1 II流暢遊玩各類手機遊戲，同時也能原生快速連接DualShock 4控制手把進行遊玩，或是對應PlayStation 4 Remote遊玩功能。

預計今年春季末推出

依照Sony Mobile公布內容，Xepria 1II將提供黑、灰、紫三種手機顏色選擇，預計今年春季末推出，台灣地區則會在地電信業者提供5G連網服務時上市，至於具體規格細節則要等Sony Mobile後續公布為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》