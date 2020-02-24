快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony新手機將採用α相機產品命名方式？ Xperia 1 II、Xperia 10 II規格曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

就在Sony準備於今日 (2/24)下午3點30分透過線上直播揭曉年度旗艦手機在內新品消息，先前曝光不少新機消息的XDA Devlopers論壇網站作者Max Weinbach分別透露兩款即將公布新機細節，分別是去年旗艦手機Xperia 1與中階手機Xperia 10的後繼更新機種，將個別以Xperia 1 II及Xperia 10 II為稱。

沿用α相機產品命名方式？

目前無法確認新機正式名稱是否依然會沿用Xperia 1或Xperia 10，就先前Sony Mobile手機產品企劃負責人染谷洋佑表示，其實內部對於新機命名方式也有諸多討論，畢竟在Xperia 1、Xperia 10之後，接續推出以Xperia 5與Xpeira 8為稱的手機產品，是否維持原本名稱，並且搭配年份更新，或是採用全新命名方式都是曾經討論項目。

若此次新機確定以Xperia 1 II、Xperia 10 II為稱，似乎也與α相機部門以相同名稱搭配羅馬數字標示版本的命名方式雷同，例如α7系列後續推出的α7 II、α7 III等，但實際命名方式依然要以接下來線上直播公布內容為準。

而此次新機設計中，依然維持採用21:9顯示比例螢幕，同時並未像稍早公布的Xperia L4額外加上水滴造型瀏海設計，而背面主相機配置也均採用去年Xperia 5所採用設計，配置在機身背面左上角位置。

Xperia 1 II規格

在Xperia 1 II規格中，Sony似乎仍保留6.5吋、21:9顯示比例設計的4K HDR OLED螢幕，另外則是透過名為「Motion Blur Reduction (動態模糊抑止)」的軟體方式，實現等同90Hz畫面更新率的表現，但非像其他業者藉由採用硬體升級方式實現更高畫面更新率。

另外也確定藉由搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器支援5G連網功能，並且支援6GHz以下頻段連接，記憶體則配置8GB容量，儲存容量則搭載256GB，不確定是否會提供額外規格選項。其他部分則包含搭載4000mAh電池容量與IP65/68等級防水防塵設計

視訊鏡頭部分依然維持800萬畫素規格，而背面主相機則分別配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)。

除此之外，主相機模組將會額外搭載一組3D ToF鏡頭，並且在相機模組採用與蔡司合作的T*鍍膜鏡片，另外也同樣支援眼部對焦，在AF/AE追蹤對焦情況下可達每秒20張連拍表現，同時在AF/AE模式下更可支援每秒60次拍攝運算，藉此提昇手機拍攝準確率。

至於在Xpeira 1取消的3.5mm耳機孔，則是在新機重新加回，或許是因應過去一年消費市場反饋意見，因此將此項設計加回。而去年提出的360 reality Audio技術，此次也確定會加入新機內，並且以硬體形式進行即時音訊解碼，同時也會增加新版DSEE Ultimate數位音訊增強功能，藉此強化數位聲音輸出表現。

而在遊戲應用表現方面，不僅支援Qualcomm Snapdragon 865處理器搭載的Elite Gaming設計，以及Game Enhancer強化功能，更進一步強化21:9遊戲畫面顯示功能，以及直接連接DualShock 4控制手把功能。

機身顏色則預期提供黑色與紫色兩種選項，但不確定是否還有其他配色。

Xperia 10 II規格

延續Xperia 10定位的Xperia 10 II，並未跟進採用Qualcomm Snapdragon 765或765G處理器，而是繼續採用僅支援4G LTE、三相載波聚合連網功能的中階處理器Snapdragon 665，並且搭配4GB記憶體與128GB儲存容量，另外螢幕雖然延續21:9顯示比例規格，但也跟進換上Full HD+ (2520 x 1080)解析度的OLED面板。

視訊鏡頭同樣支援800萬畫素，背面主鏡頭則升級至3鏡頭規格，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

其他部分也包含提供3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，電池容量則是3600mAh，同樣也加入IP65/68等級防水防塵設計，機身配色則提供黑、白兩色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 Sony Xperia

延伸閱讀

非蘋陣營競秀新機 索尼華為捉對廝殺

非蘋競推新機 市場關注

疫情影響之下 Sony、Facebook均表明退出GDC 2020遊戲開發者大會

新型冠狀病毒疫情影響 Sony取消參與PAX East電玩展

相關新聞

Sony新手機將採用α相機產品命名方式？ Xperia 1 II、Xperia 10 II規格曝光

就在Sony準備於今日 (2/24)下午3點30分透過線上直播揭曉年度旗艦手機在內新品消息，先前曝光不少新機消息的XDA Devlopers論壇網站作者Max Weinbach分別透露兩款即將公布新機細節，分別是去年旗艦手機Xperia 1與中階手機Xperia 10的後繼更新機種，將個別以Xperia 1 II及Xperia 10 II為稱。

「可能影響手機產能」三星工廠出現新型冠狀病毒感染首例

隨著新型冠狀病毒疫情在南韓顯得失控之後，智慧型手機大廠三星也出現一名被確診為病患的員工，因此三星緊急宣佈暫時關閉位於龜尾市的手機產線，並且要求曾與該名員工接觸的同事在家進行隔離，並且進行檢驗。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

OPPO接下來預計對外揭曉新款旗艦手機Find X2，而越南蝦皮網站頁面則是出現疑似這款旗艦手機實際外觀圖像，同時也透露部分硬體規格。

LG更新K系列手機 採用螢幕開孔、4鏡頭主相機設計

因應今年MWC 2020展會活動取消，LG稍早透過線上公佈方式揭曉三款K系列新機，分別是K61、K51S與K41S。

除了iQOO 3 5G vivo將公佈另一款5G連網手機Z6 5G

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G，vivo稍早更預告將會推出另一款5G連網手機Z6 5G，並且確定會在2月29日於中國市場率先開賣。

跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

就在小米在內手機品牌紛紛在旗艦手機採用雙規格機種策略之後，OPPO或許也準備在3月預計揭曉的Find X2額外增加Pro版本。

金智妮代言！紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+將由韓國電信獨家推出

先前有不少傳聞指稱三星將在Galaxy S20系列增加紅色款設計，而在由韓國電信 (Korea Telecom,KT)稍早釋出宣傳影片，確認將會推出名為「曙光紅 (Aura RED)」的紅色款Galaxy S20+，並且將由韓國歌手金智妮代言。

蘋果即將公佈的親民款手機 將回歸以「iPhone」為稱？

相關消息指稱，蘋果傳聞即將推出的「iPhone 9 (iPhone SE 2)」將會以「iPhone」為稱。

過去以DVD租賃為主的Redbox 目前也進軍串流影音服務市場

過去以方便DVD租賃服務為主的Redbox，稍早也宣布進軍串流影音服務市場，預計透過以廣告內容支撐營運的Redbox Free Live TV服務爭取更多發展機會。

Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

趕在下週藉由線上直播公佈新款旗艦手機之前，Sony Mobile率先公佈入門機種Xperia L4。

HTC證實今年將推旗下首款5G連網手機 預期VR應用也會大幅增長

在稍早受訪時，HTC新任執行長Yves Maitre表示認為2020年將是台灣市場有諸多發展機會的一年，特別是在5G連網應用，以及藉由5G連網應用帶動的虛擬視覺內容發展，而HTC則會在今年投入更積極布局，不僅確定會推出旗下首款5G連網手機，同時也會在虛擬視覺應用有更多投資。

熱門新聞

「可能影響手機產能」三星工廠出現新型冠狀病毒感染首例

消息指稱 三星將以新版韌體解除Galaxy S20系列顯示模式限制

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

從Google X拆分獨立 以風箏發電的Makani最終還是結束營運

OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

Sony新手機將採用α相機產品命名方式？ Xperia 1 II、Xperia 10 II規格曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。