Sony新手機將採用α相機產品命名方式？ Xperia 1 II、Xperia 10 II規格曝光

就在Sony準備於今日 (2/24)下午3點30分透過線上直播揭曉年度旗艦手機在內新品消息，先前曝光不少新機消息的XDA Devlopers論壇網站作者Max Weinbach分別透露兩款即將公布新機細節，分別是去年旗艦手機Xperia 1與中階手機Xperia 10的後繼更新機種，將個別以Xperia 1 II及Xperia 10 II為稱。

沿用α相機產品命名方式？

目前無法確認新機正式名稱是否依然會沿用Xperia 1或Xperia 10，就先前Sony Mobile手機產品企劃負責人染谷洋佑表示，其實內部對於新機命名方式也有諸多討論，畢竟在Xperia 1、Xperia 10之後，接續推出以Xperia 5與Xpeira 8為稱的手機產品，是否維持原本名稱，並且搭配年份更新，或是採用全新命名方式都是曾經討論項目。

若此次新機確定以Xperia 1 II、Xperia 10 II為稱，似乎也與α相機部門以相同名稱搭配羅馬數字標示版本的命名方式雷同，例如α7系列後續推出的α7 II、α7 III等，但實際命名方式依然要以接下來線上直播公布內容為準。

而此次新機設計中，依然維持採用21:9顯示比例螢幕，同時並未像稍早公布的Xperia L4額外加上水滴造型瀏海設計，而背面主相機配置也均採用去年Xperia 5所採用設計，配置在機身背面左上角位置。

Xperia 1 II規格

在Xperia 1 II規格中，Sony似乎仍保留6.5吋、21:9顯示比例設計的4K HDR OLED螢幕，另外則是透過名為「Motion Blur Reduction (動態模糊抑止)」的軟體方式，實現等同90Hz畫面更新率的表現，但非像其他業者藉由採用硬體升級方式實現更高畫面更新率。

另外也確定藉由搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器支援5G連網功能，並且支援6GHz以下頻段連接，記憶體則配置8GB容量，儲存容量則搭載256GB，不確定是否會提供額外規格選項。其他部分則包含搭載4000mAh電池容量與IP65/68等級防水防塵設計

視訊鏡頭部分依然維持800萬畫素規格，而背面主相機則分別配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)。

除此之外，主相機模組將會額外搭載一組3D ToF鏡頭，並且在相機模組採用與蔡司合作的T*鍍膜鏡片，另外也同樣支援眼部對焦，在AF/AE追蹤對焦情況下可達每秒20張連拍表現，同時在AF/AE模式下更可支援每秒60次拍攝運算，藉此提昇手機拍攝準確率。

至於在Xpeira 1取消的3.5mm耳機孔，則是在新機重新加回，或許是因應過去一年消費市場反饋意見，因此將此項設計加回。而去年提出的360 reality Audio技術，此次也確定會加入新機內，並且以硬體形式進行即時音訊解碼，同時也會增加新版DSEE Ultimate數位音訊增強功能，藉此強化數位聲音輸出表現。

而在遊戲應用表現方面，不僅支援Qualcomm Snapdragon 865處理器搭載的Elite Gaming設計，以及Game Enhancer強化功能，更進一步強化21:9遊戲畫面顯示功能，以及直接連接DualShock 4控制手把功能。

機身顏色則預期提供黑色與紫色兩種選項，但不確定是否還有其他配色。

Xperia 1 II specs and images pic.twitter.com/Jm0n7oHW0o — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 23, 2020

Xperia 10 II規格

延續Xperia 10定位的Xperia 10 II，並未跟進採用Qualcomm Snapdragon 765或765G處理器，而是繼續採用僅支援4G LTE、三相載波聚合連網功能的中階處理器Snapdragon 665，並且搭配4GB記憶體與128GB儲存容量，另外螢幕雖然延續21:9顯示比例規格，但也跟進換上Full HD+ (2520 x 1080)解析度的OLED面板。

視訊鏡頭同樣支援800萬畫素，背面主鏡頭則升級至3鏡頭規格，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

其他部分也包含提供3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，電池容量則是3600mAh，同樣也加入IP65/68等級防水防塵設計，機身配色則提供黑、白兩色。

Xperia 10 II specs and images. pic.twitter.com/srnGtVbgyB — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 23, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》