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非蘋陣營競秀新機 索尼華為捉對廝殺

中央社 / 台北24日電

非蘋陣營手機大廠陸續發表新品，索尼（Sony）與華為都將在今天發表年度新機，消息傳出，Sony預計端出的旗艦新機為Xperia 1II，華為則預期帶來新一代5G終端新品，包含新一代摺疊手機Mate Xs。

武漢肺炎疫情升溫，今年MWC（全球行動通訊大會）取消，但非蘋陣營各大手機廠仍按照時程發表年度新機，Sony將在今天下午3時30分舉辦新一代Xperia線上發表會，華為終端產品與戰略線上發布會預計在台灣時間晚間9時登場。

消息指出，Sony預計端出的旗艦新機為Xperia 1II及中階的Xperia 10 II，與去年的Xperia 1主要升級主鏡頭規格，為3顆1200萬畫素鏡頭加上3D ToF飛時測距鏡頭，相機模組上還印著蔡司（Zeiss）T鍍膜的字樣，搭載21:9比例的6.5吋4K HDR OLED螢幕，前置相機則為800萬畫素。

中階的Xperia 10 II則會是LTE版本（4G 3CA），延續前代21:9比例的6吋FHD+ OLED螢幕，但升級到高通S665處理器、4GB記憶體與128GB儲存空間、3600mAh電池，相機搭載1200萬畫素，和800萬畫素超廣角等鏡頭。

華為將於今晚發布新機，此次發表會主題為「共聯未來」，市場預期帶來新一代5G終端新品，可能包括摺疊手機、平板電腦、筆記型電腦等，Mate Xs、MatepadPro 5G、Matebook X Pro 2020將同步亮相登場，其中摺疊手機為Mate Xs將比前一代Mate X升級。

市場認為，華為推出系列新品，有助提升台灣供應鏈包括台積電、大立光、聯詠、華通、大毅、華新科、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益等營運。

但由於華為新機款將繼續搭載Android系統，仍無法享有Google行動服務（GMS），許多用戶會透過APK的方式來因應，不過Gogole日前發布聲明，提醒消費者自行在華為手機上安裝GMS並不安全，這也讓華為新機在海外市場的銷售面臨關卡。

摺疊手機 華為 Xperia

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