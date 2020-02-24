LG更新K系列手機 採用螢幕開孔、4鏡頭主相機設計

因應今年MWC 2020展會活動取消，LG稍早透過線上公佈方式揭曉三款K系列新機，分別是K61、K51S與K41S。

三款手機均搭載6.5吋螢幕，並且在機身背面採用4鏡頭主相機設計，同時也均搭載背面指紋辨識器，前方鏡頭則採用左上角開孔設計，外觀設計幾乎完全相同，僅在特定規格有所差異，機身電池容量則均為4000mAh。

其中，K61採用19.5:9顯示比例、解析度為Full HD+螢幕，視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，而K51S與K41S則均搭載20:9顯示比例與HD+解析度螢幕，但視訊鏡頭僅配置1300萬畫素或800萬畫素。至於K61與K51S均採用2.3GHz運作時脈的八核心處理器，但前者採用4GB記憶體、64GB或128GB儲存容量，後者則採用3GB記憶體與64GB儲存容量，K41S則採用3GB記憶體與32GB儲存容量設計。

主相機部分則均採用橫向排列的4鏡頭主相機，其中K61採用4800萬畫素主相機鏡頭，K51S主相機鏡頭則採用3200萬畫素規格，至於K41S主鏡頭相機僅有1300萬畫素規格表現。

K61、K51S與K41S都會在今年第二季進入市場銷售，除了會在美國市場推出，接下來也會進駐亞洲與歐洲市場，而三款手機預期會在不同採用不同命名。

LG K41S

LG K61

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