OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

OPPO接下來預計對外揭曉新款旗艦手機Find X2，而越南蝦皮網站頁面則是出現疑似這款旗艦手機實際外觀圖像，同時也透露部分硬體規格。

依照蝦皮網站頁面顯示，OPPO預計推出的新款旗艦手機Find X2將會配置6.5吋AMOLED螢幕、藉由康寧Gorilla Glass 6作為表層保護，而記憶體將配置8GB，儲存容量則提供256GB，電池則是4065mAh，正面視訊鏡頭將採用3200萬畫素規格，而背面三鏡頭主相機分別採用4800萬畫素、800萬畫素與1300萬畫素規格，以及雙色調補光燈。

不過，在網路連接規格部分僅標示支援LTE連網功能，但實際上Find X2應該會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，因此頁面所標示規格仍有可能只是暫時填寫資訊，而非最終實際配置。

在先前消息中，市場傳出Find X2可能會有Pro版本衍生規格，藉此跟進多數廠商推行雙規格以上的旗艦機種市場策略。

另外，Find X2採用的6.5吋螢幕將加入支援120Hz畫面更新率，另外也將對應2K解析度、100% DCI-P3廣色域與最高1200nit亮度表現，更支援65W充電功率的SuperVOOC超級閃充功能。

相機部分將會加入採用Sony 2 x 2 On-Chip Lens感光技術的感光元件設計，因此預期將使相機對應更高進光量、更快對焦表現，以及更精準對焦效果，另外也能處理更細膩的HDR高動態對比影像。

預期在Pro版本將會進一步加強相機拍攝功能，有可能採用可拍攝更遠距離的潛望式長焦鏡頭模組，以及全畫素全向對焦技術，而感光元件更可能搭載1/1.33吋設計，藉此提昇整體拍攝影像呈現效果。

至於預計發表時間，目前傳聞顯示預期會是在3月6日，並且透過線上發表形式公布新機，但實際時間仍要以OPPO實際公布資訊為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》