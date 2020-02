可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機,稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架,或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

依照小米公布消息,這款概念手機將率先在班加羅爾地區2家小米之家開放購買,接下來也會持續擴展到印度境內8家小米之家提供銷售。

不過,小米目前尚未確認MIX Alpha概念手機在印度市場售價。而先前雖然確定MIX Alpha概念手機在中國境內市場將以人民幣19999元 (約新台幣8萬7500元)銷售,並且預計在去年底上市,但目前依然未公布具體上市時間。

以小米公布數據,小米MIX Alpha採用的7.92吋環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%,而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成,但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

除了採用環繞螢幕構成手機機身外部,機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感,並且採用螢幕下指紋辨識設計,而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代,趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕,小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體,並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。

硬體規格部分則採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器,搭配使用Snapdragon 50X 5G連網晶片,藉此對應5G連網功能,另外也分別搭載12GB記憶體與512GB儲存容量,內建電池容量為4050mAh,支援高達40W有線快充。

相機部分,則搭載與三星合作的1億800萬畫素表現感光元件ISOCELL Bright HMX,搭配1/1.33吋感光元件與光學防震設計,另外也配置2000萬畫素超廣角鏡頭,以及1200萬畫素景深鏡頭,支援兩倍光學變焦效果。

Mi fans, the future is coming to Mi Homes.



The #MiMIXAlpha, India's first #5GSmartphone is coming to select Mi Homes across the country starting tomorrow at Mi Homes in Embassy Tech Village and Indiranagar - Bangalore.



Go, check it out.

Coming soon to other Mi Homes. pic.twitter.com/u26afPSLnl