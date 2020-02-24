快訊

破產的美國童軍團：組織黑歷史的「百年性侵檔案」

南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

聯合新聞網 / 楊又肇

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

依照小米公布消息，這款概念手機將率先在班加羅爾地區2家小米之家開放購買，接下來也會持續擴展到印度境內8家小米之家提供銷售。

不過，小米目前尚未確認MIX Alpha概念手機在印度市場售價。而先前雖然確定MIX Alpha概念手機在中國境內市場將以人民幣19999元 (約新台幣8萬7500元)銷售，並且預計在去年底上市，但目前依然未公布具體上市時間。

以小米公布數據，小米MIX Alpha採用的7.92吋環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%，而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成，但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

除了採用環繞螢幕構成手機機身外部，機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體，並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。

硬體規格部分則採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭配使用Snapdragon 50X 5G連網晶片，藉此對應5G連網功能，另外也分別搭載12GB記憶體與512GB儲存容量，內建電池容量為4050mAh，支援高達40W有線快充。

相機部分，則搭載與三星合作的1億800萬畫素表現感光元件ISOCELL Bright HMX，搭配1/1.33吋感光元件與光學防震設計，另外也配置2000萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素景深鏡頭，支援兩倍光學變焦效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 IS 小米手機

延伸閱讀

跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

疫情效應 外資：陸手機廠將砍單

非蘋新機搶市 首波供貨安啦

兩岸人物／石頭世紀董座 助攻小米傳奇

相關新聞

「可能影響手機產能」三星工廠出現新型冠狀病毒感染首例

隨著新型冠狀病毒疫情在南韓顯得失控之後，智慧型手機大廠三星也出現一名被確診為病患的員工，因此三星緊急宣佈暫時關閉位於龜尾市的手機產線，並且要求曾與該名員工接觸的同事在家進行隔離，並且進行檢驗。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

OPPO接下來預計對外揭曉新款旗艦手機Find X2，而越南蝦皮網站頁面則是出現疑似這款旗艦手機實際外觀圖像，同時也透露部分硬體規格。

LG更新K系列手機 採用螢幕開孔、4鏡頭主相機設計

因應今年MWC 2020展會活動取消，LG稍早透過線上公佈方式揭曉三款K系列新機，分別是K61、K51S與K41S。

除了iQOO 3 5G vivo將公佈另一款5G連網手機Z6 5G

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G，vivo稍早更預告將會推出另一款5G連網手機Z6 5G，並且確定會在2月29日於中國市場率先開賣。

跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

就在小米在內手機品牌紛紛在旗艦手機採用雙規格機種策略之後，OPPO或許也準備在3月預計揭曉的Find X2額外增加Pro版本。

金智妮代言！紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+將由韓國電信獨家推出

先前有不少傳聞指稱三星將在Galaxy S20系列增加紅色款設計，而在由韓國電信 (Korea Telecom,KT)稍早釋出宣傳影片，確認將會推出名為「曙光紅 (Aura RED)」的紅色款Galaxy S20+，並且將由韓國歌手金智妮代言。

蘋果即將公佈的親民款手機 將回歸以「iPhone」為稱？

相關消息指稱，蘋果傳聞即將推出的「iPhone 9 (iPhone SE 2)」將會以「iPhone」為稱。

過去以DVD租賃為主的Redbox 目前也進軍串流影音服務市場

過去以方便DVD租賃服務為主的Redbox，稍早也宣布進軍串流影音服務市場，預計透過以廣告內容支撐營運的Redbox Free Live TV服務爭取更多發展機會。

Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

趕在下週藉由線上直播公佈新款旗艦手機之前，Sony Mobile率先公佈入門機種Xperia L4。

HTC證實今年將推旗下首款5G連網手機 預期VR應用也會大幅增長

在稍早受訪時，HTC新任執行長Yves Maitre表示認為2020年將是台灣市場有諸多發展機會的一年，特別是在5G連網應用，以及藉由5G連網應用帶動的虛擬視覺內容發展，而HTC則會在今年投入更積極布局，不僅確定會推出旗下首款5G連網手機，同時也會在虛擬視覺應用有更多投資。

華為2月24日線上公佈新品 可能預告年度旗艦手機P40系列發表時間

先前曾預告將在MWC 2020期間揭曉新品的華為，在GSMA確定取消舉辦MWC 2020展會活動之後，終於確認將在2月24日晚間9點藉由線上發表形式公佈新品，其中預期包含去年預告的升級款螢幕可凹折手機Mate Xs。

熱門新聞

「可能影響手機產能」三星工廠出現新型冠狀病毒感染首例

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

消息指稱 三星將以新版韌體解除Galaxy S20系列顯示模式限制

從Google X拆分獨立 以風箏發電的Makani最終還是結束營運

OPPO Find X2資訊現身越南蝦皮網站頁面 預計3月初亮相

LG更新K系列手機 採用螢幕開孔、4鏡頭主相機設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。