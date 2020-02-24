「可能影響手機產能」三星工廠出現新型冠狀病毒感染首例

隨著新型冠狀病毒疫情在南韓顯得失控之後，智慧型手機大廠三星也出現一名被確診為病患的員工，因此三星緊急宣佈暫時關閉位於龜尾市的手機產線，並且要求曾與該名員工接觸的同事在家進行隔離，並且進行檢驗。

由於三星位於龜尾市工廠主要生產以內銷為主的高階手機產品，其中包含近期上市的Galaxy Z Flip，以及去年推出的Galaxy Fold。而預計關閉時間將到2月25日為止，多少會影響目前手機產能進度。

不過，若南韓地區接下來的疫情持續擴大的話，釋義也會造成更大影響，屆時或許不僅是手機產能將受到影響，包含三星提供其他廠商使用的記憶體、儲存元件、顯示面板等產品產量都會受到波及。

另一方面，三星位於越南的手機產線目前也同樣因為疫情影響，使得重要零件庫存出現短缺情況，同樣可能造成旗下手機產品生產進度延後，甚至可能會讓近期預計上市的新款旗艦手機Galaxy S20系列面臨缺貨。

除了南韓，由於目前日本地區的疫情也有擴散情況，因此接下來或許也會造成部分源自日本的重要零件出現供貨短缺情況 (例如感光元件)，使得今年上半年多數3C科技產品上市時間都可能出現延後情況。

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