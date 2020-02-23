快訊

MLB／紅襪春訓熱身賽獲先發 林子偉首打席就敲安

52名收費員在家隔離 名古屋高速公路被迫關閉6個入口

除了iQOO 3 5G vivo將公佈另一款5G連網手機Z6 5G

聯合新聞網 / 楊又肇

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G，vivo稍早更預告將會推出另一款5G連網手機Z6 5G，並且確定會在2月29日於中國市場率先開賣。

而就vivo公佈細節，Z6 5G將會搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且配置更好的散熱系統設計，內建電池容量則是5000mAh。此外，從官方提供圖像更可確定新機將會採用右上角開孔螢幕、4鏡頭主相機，另外也會支援44W有線快充與5G連網功能。

配色部分，Z6 5G預期會提供黑色、以及具備漸變色彩設計的銀色與紫色設計，將會在2月29日率先透過中國京東商場開放預購。

至於目前關於iQOO 3 5G規格部分，將會採用Snapdragon 865處理器，並且支援5G連網功能，記憶體則預期會搭載12GB容量規格，另外則包含存取更快、耗電更低的UFS 3.1儲存元件，以及包含4800萬畫素在內規格的4鏡頭主相機、紅色電源按鍵，更將搭載邊框觸控功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 5G vivo

延伸閱讀

Intel公佈低溫控制量子處理器「Horse Ridge」關鍵特性 可對應128個量子位元

Qualcomm推出第三代5G晶片Snapdragon X60 加快5G獨立組網佈署

非蘋新機搶市 首波供貨安啦

小米續霸印度市場 聯發科撥雲見日

相關新聞

蘋果即將公佈的親民款手機 將回歸以「iPhone」為稱？

相關消息指稱，蘋果傳聞即將推出的「iPhone 9 (iPhone SE 2)」將會以「iPhone」為稱。

跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

就在小米在內手機品牌紛紛在旗艦手機採用雙規格機種策略之後，OPPO或許也準備在3月預計揭曉的Find X2額外增加Pro版本。

除了iQOO 3 5G vivo將公佈另一款5G連網手機Z6 5G

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G，vivo稍早更預告將會推出另一款5G連網手機Z6 5G，並且確定會在2月29日於中國市場率先開賣。

金智妮代言！紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+將由韓國電信獨家推出

先前有不少傳聞指稱三星將在Galaxy S20系列增加紅色款設計，而在由韓國電信 (Korea Telecom,KT)稍早釋出宣傳影片，確認將會推出名為「曙光紅 (Aura RED)」的紅色款Galaxy S20+，並且將由韓國歌手金智妮代言。

過去以DVD租賃為主的Redbox 目前也進軍串流影音服務市場

過去以方便DVD租賃服務為主的Redbox，稍早也宣布進軍串流影音服務市場，預計透過以廣告內容支撐營運的Redbox Free Live TV服務爭取更多發展機會。

Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

趕在下週藉由線上直播公佈新款旗艦手機之前，Sony Mobile率先公佈入門機種Xperia L4。

HTC證實今年將推旗下首款5G連網手機 預期VR應用也會大幅增長

在稍早受訪時，HTC新任執行長Yves Maitre表示認為2020年將是台灣市場有諸多發展機會的一年，特別是在5G連網應用，以及藉由5G連網應用帶動的虛擬視覺內容發展，而HTC則會在今年投入更積極布局，不僅確定會推出旗下首款5G連網手機，同時也會在虛擬視覺應用有更多投資。

華為2月24日線上公佈新品 可能預告年度旗艦手機P40系列發表時間

先前曾預告將在MWC 2020期間揭曉新品的華為，在GSMA確定取消舉辦MWC 2020展會活動之後，終於確認將在2月24日晚間9點藉由線上發表形式公佈新品，其中預期包含去年預告的升級款螢幕可凹折手機Mate Xs。

Galaxy Z Flip除了螢幕碎裂問題 機身防塵效果也不理想

除了螢幕仍有碎裂問題之外，三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip標榜以纖維材質打造的防塵設計，實際防護效果似乎也不太理想。

Apple Tag傳最快3月底揭曉 疫情影響將延後上市

相關看法認為，蘋果最快會在今年3月底舉辦的春季發表會公布類似Tile、以「Apple Tag」為稱的定位裝置，但可能會等到今年第二季或第三季才會進入市場銷售。

三星推手機到府體驗 度新冠肺炎難關

新冠肺炎疫情延燒，促使南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）取消宣傳活動，面臨門市銷售疲軟。他們...

4G巷戰又開打 不只499還有399跟319

5G來臨前，為鞏固客戶，4G資費戰持續開打，近期市場傳出，台灣大及遠傳低調針對特定客戶，推出499元雙飽（上網吃到飽、網...

熱門新聞

iOS再等等？微軟整合Office應用服務app 進駐Android平台

HTC展示「Project Proton」全新虛擬視覺裝置 大幅減輕重量

擔心被指控壟斷？蘋果可能鬆綁iOS預設開啟app的選擇限制

Dell以近21億美元價格 出售EMC旗下資安服務供應商RSA

整合Office應用服務的app 微軟正式釋出iOS版本了

疫情影響之下 Sony、Facebook均表明退出GDC 2020遊戲開發者大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。