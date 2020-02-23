除了iQOO 3 5G vivo將公佈另一款5G連網手機Z6 5G

除了預計在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G，vivo稍早更預告將會推出另一款5G連網手機Z6 5G，並且確定會在2月29日於中國市場率先開賣。

而就vivo公佈細節，Z6 5G將會搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且配置更好的散熱系統設計，內建電池容量則是5000mAh。此外，從官方提供圖像更可確定新機將會採用右上角開孔螢幕、4鏡頭主相機，另外也會支援44W有線快充與5G連網功能。

配色部分，Z6 5G預期會提供黑色、以及具備漸變色彩設計的銀色與紫色設計，將會在2月29日率先透過中國京東商場開放預購。

至於目前關於iQOO 3 5G規格部分，將會採用Snapdragon 865處理器，並且支援5G連網功能，記憶體則預期會搭載12GB容量規格，另外則包含存取更快、耗電更低的UFS 3.1儲存元件，以及包含4800萬畫素在內規格的4鏡頭主相機、紅色電源按鍵，更將搭載邊框觸控功能。

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