蘋果即將公佈的親民款手機 將回歸以「iPhone」為稱？

相關消息指稱，蘋果傳聞即將推出的「iPhone 9 (iPhone SE 2)」將會以「iPhone」為稱。

在此之前，蘋果已經將後續推出的iPad名稱裡去除數字部分，僅保留iPad產品名稱，因此在定位入門款的iPhone SE後繼機種可能也會採用相同命名方式，而不會採用市場傳聞的「iPhone 9」或「iPhone SE 2」。

就傳聞來看，新款「iPhone」將會採用類似iPhone 8的外觀設計，但螢幕尺寸可能會比iPhone 8採用的4.7吋規格大一點，並且保留Touch ID指紋辨識器，而機身背面的主相機也僅會搭載單一鏡頭設計。

至於容量部分，新款「iPhone」將會區分64GB與128GB儲存容量，建議售價預期會是399美元與450美元。

而蘋果預期會在3月初舉辦春季發表活動，但也可能會因為疫情考量改以線上更新形式公佈新品，其中包含新款iPhone、iPad，以及更新處理器的新款13.3吋MacBook Pro，另外也可能更新入門款AirPods Lite，以及親民價位設計的HomePod。

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