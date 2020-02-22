金智妮代言！紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+將由韓國電信獨家推出

先前有不少傳聞指稱三星將在Galaxy S20系列增加紅色款設計，而在由韓國電信 (Korea Telecom,KT)稍早釋出宣傳影片，確認將會推出名為「曙光紅 (Aura RED)」的紅色款Galaxy S20+，並且將由韓國歌手金智妮代言。

除了推出預計由金智妮代言的紅色款Galaxy S20+，三星更計畫在南韓市場推出紅色款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，另外似乎也會同步推出紅色款Galaxy S20。

同時，在此款新色宣傳中更以金智妮的英文名字「Jennie」為發想，在影片內容中以「Jennie RED」稱呼，藉此加強金智妮與紅色之間的印象連結。

目前還無法確認紅色款Galaxy S20系列、Galaxy Buds+是否會在其他市場推出，或是僅在南韓市場由韓國電信獨售。

而三星最快預計在3月6日開放銷售Galaxy S20系列，台灣地區預期也會在近期公佈上市資訊。

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