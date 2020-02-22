金智妮代言！紅色款Galaxy S20+、Galaxy Buds+將由韓國電信獨家推出
先前有不少傳聞指稱三星將在Galaxy S20系列增加紅色款設計，而在由韓國電信 (Korea Telecom,KT)稍早釋出宣傳影片，確認將會推出名為「曙光紅 (Aura RED)」的紅色款Galaxy S20+，並且將由韓國歌手金智妮代言。
除了推出預計由金智妮代言的紅色款Galaxy S20+，三星更計畫在南韓市場推出紅色款Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，另外似乎也會同步推出紅色款Galaxy S20。
同時，在此款新色宣傳中更以金智妮的英文名字「Jennie」為發想，在影片內容中以「Jennie RED」稱呼，藉此加強金智妮與紅色之間的印象連結。
目前還無法確認紅色款Galaxy S20系列、Galaxy Buds+是否會在其他市場推出，或是僅在南韓市場由韓國電信獨售。
而三星最快預計在3月6日開放銷售Galaxy S20系列，台灣地區預期也會在近期公佈上市資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言