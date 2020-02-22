跟隨小米等大廠腳步？OPPO Find X2可能會額外推出Pro版本

就在小米在內手機品牌紛紛在旗艦手機採用雙規格機種策略之後，OPPO或許也準備在3月預計揭曉的Find X2額外增加Pro版本。

依照相關看法指出，新款Find X2將會推出至少兩種規格，其中一款為標準款設計，另一款則是規格較高的Pro版本，藉此符合市場多數品牌均在高階旗艦機種導入多規格設計，甚至像三星、華為更在現行旗艦手機產品提供三種規格選項。

在先前消息裡，即將推出的Find X2搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也強調5G時代螢幕的技術創新，將會成為2020年智慧型手機趨勢與基礎，並且提升手機在物聯網生態系重要程度也會提高。

除此之外，Find X2也將採用左上角開孔設計的6.5吋全尺寸螢幕，並且加入支援120Hz畫面更新率，另外也將對應2K解析度、100% DCI-P3廣色域與最高1200nit亮度表現，更支援65W充電功率的SuperVOOC超級閃充功能。

而相機部分將會加入採用Sony 2 x 2 On-Chip Lens感光技術的感光元件設計，因此預期將使相機對應更高進光量、更快對焦表現，以及更精準對焦效果，另外也能處理更細膩的HDR高動態對比影像。

預期在Pro版本將會進一步加強相機拍攝功能，有可能採用可拍攝更遠距離的潛望式長焦鏡頭模組，以及全畫素全向對焦技術，而感光元件更可能搭載1/1.33吋設計，藉此提昇整體拍攝影像呈現效果。

原本OPPO預計在MWC 2020展前活動揭曉新機，但因為新型冠狀病毒影響而延後新機發表時程，目前暫定會在3月期間公布新機資訊，但尚未確認實際時間與地點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》