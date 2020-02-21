過去以DVD租賃為主的Redbox 目前也進軍串流影音服務市場

過去以方便DVD租賃服務為主的Redbox，稍早也宣布進軍串流影音服務市場，預計透過以廣告內容支撐營運的Redbox Free Live TV服務爭取更多發展機會。

如同過往Netflix從早期DVD租賃服務轉型，藉由Walgreen等藥妝雜貨通路舖設DVD租借服務據點的Redbox，稍早也宣布推出名為Redbox Free Live TV的串流影音服務，藉此爭取更多發展機會。

不過，與Netflix等服務不同之處，Redbox Free Live TV是以廣告內容支撐，而非藉由用戶付費訂閱營運，同時內容包含源自TMZ、USA Today、Fail Army、Now This、FilmRise、batteryPOP、Filmhub、Food52在內頻道內容，並且透過Redbox Comedy、Redbox Rush和Redbox Spotlight等主題分類區隔，讓使用者更容易挑選合適觀看頻道。

Redbox預計在本週內先在美國境內向特定群眾提供使用此項服務，但預期很快就會在美國全國境內向所有人開放使用，更具體內容也會在後續公布。而使用平台部分，Redbox Free Live TV服務分別可對應網頁瀏覽器、Android、iOS裝置使用

從過往DVD租賃服務發展來看，Redbox一度在2012年底於全美超過3萬4000的地區設置4萬2000處以上服務據點，讓使用者能更方便租借、歸還DVD，同時在2016年9月甚至搶下全美超過51.8%的實體光碟租借使用市佔。

不過，從越來越多影音內容開始走向數位化，甚至擁抱串流服務模式，顯然Redbox也必須重新檢視現有發展策略，並且加入串流影音服務市場競爭。但是在Netflix、亞馬遜、YouTube、Hulu、Apple TV+、Disney+、HBO Max在內服務先後進駐市場，Redbox能否在串流影音服務市場作出差異化發展，例如透過廣告內容支撐營運成本方式能否成功，似乎頗值得觀察。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》