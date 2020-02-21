Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

趕在下週藉由線上直播公佈新款旗艦手機之前，Sony Mobile率先公佈入門機種Xperia L4。

Xperia L4定位可視為去年推出的Xperia L3升級款，不僅跟進採用21:9顯示比例的6.2吋螢幕，更採用三鏡頭組合的主相機模組，處理器則採用聯發科Helio P22，另外配置3GB記憶體與64GB儲存容量，機身側面同樣搭載與電源按鍵分開配置的指紋辨識器，同樣保留獨立相機快門啟動按鍵與3.5mm耳機孔，另外也支援micro SD記憶卡擴充，電池容量則是3589mAh。

特別的是，Xperia L4為了進一步提高螢幕顯示佔比，更首次搭載過去從未採用的水滴造型瀏海設計，進而捨棄堅持方正框體設計，相同設計或許也會出現在接下來即將公佈的旗艦手機。

實際上，在去年底曝光設計專利中，其實就已經透露Sony Mobile也計畫採用螢幕上方中央開孔設計的設計，此次在Xepria L4採用水滴造型瀏海，並且導入21:9顯示比例螢幕，顯然也是因應市場趨勢。只是這樣的設計能否說服過去習慣Xperia風格設計的使用者，似乎還要觀察實際銷售反應。

至於相機規格部分，視訊鏡頭將會搭載800萬畫素，而背面3鏡頭主相機則分別搭載1300萬畫素、26mm與f/2.0的廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與500萬畫素、17mm超廣角鏡頭，分別對應4被數位變焦與HDR拍攝效果。

而在相機配置部分，Sony Mobile則是將超廣角鏡頭放置在最上側，而非像去年推出機種將超廣角鏡頭放在靠近機身中央，避免超廣角鏡頭意外帶到固定用腳架，或是手持部位。

機身配色則提供藍、黑兩款配色，目前暫時還無法確定此款新機預計上市時間與價格，另外也不確定台灣是否會引進。 (更新：台灣確定不會引進，同時僅先在歐洲市場銷售)

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