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HTC證實今年將推旗下首款5G連網手機 預期VR應用也會大幅增長

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早受訪時，HTC新任執行長Yves Maitre表示認為2020年將是台灣市場有諸多發展機會的一年，特別是在5G連網應用，以及藉由5G連網應用帶動的虛擬視覺內容發展，而HTC則會在今年投入更積極布局，不僅確定會推出旗下首款5G連網手機，同時也會在虛擬視覺應用有更多投資。

雖然訪談中並未具體說明HTC首款5G連網手機細節，以及預計對外公佈時間，但預期會與Qualcomm有進一步合作，同時也會先推出高階旗艦機種為主。不過，是否會比照其他廠商採多機種發表策略，或是搭配推出中階等級的5G連網手機，目前也還無法確認。

此外，過去宣布與電信業者合作的5G網路分享器，未來在台灣地區的5G網路服務開放之後，是否也會一同進入市場銷售，透過5G網路轉成Wi-Fi連接訊號方式，讓更多4G連網手機也能以5G網路速度上網，HTC台灣區總經理陳柏諭表示暫時還無法透露，但預期會在5G網路服務正式開通時對外公佈。

而針對目前HTC是為發展重點的虛擬視覺應用，除了持續布局虛擬實境、混合實境為主的應用產品，例如HTC VIVE系列、HTC VIVE Cosmos系列，Yves Maitre也強調擴增實境同樣會是HTC未來發展重點，預期也會針對此類需求提供最佳應用方案。

不過，以目前市場應用需求還是會先以虛擬實境與擴增實境應用為主，確實有不少人看好擴增實境應用，但基於此項技術應用發展仍有不少部分需作精進，因此將會持續思考合適布局方式，暫時還不會太快推出相關應用項目。

至於此次推出的新款HTC VIVE Cosmos Elite、HTC VIVE Cosmos Play、HTC VIVE Cosmos XR，以及可製作個人虛擬人像，並且模擬自然臉部表情作動的VIVE Sync，則是會預計在3月中旬於美國舊金山展開的遊戲開發者大會GDC 2020期間進一步展示，並且與更多遊戲開發者溝通內容應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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