Apple Tag傳最快3月底揭曉 疫情影響將延後上市

相關看法認為，蘋果最快會在今年3月底舉辦的春季發表會公布類似Tile、以「Apple Tag」為稱的定位裝置，但可能會等到今年第二季或第三季才會進入市場銷售。

依照天風證券分析師郭明錤表示，上海環旭電子預期會在今年第二季或第三季成為「Apple Tag」供應商，而此項產品最快會在今年蘋果春季發表會上亮相。

「Apple Tag」在去年釋出的iOS 13測試版本編碼內容出現相關名稱，並且被人認為是與市面上銷售的藍牙定位標籤裝置Tile相似產品，可配合iPhone 11系列的超寬頻技術 (UWB,Ultra Wideband)對應更精準定位效果，讓使用者能配合手機上的「Find My」功能，更快找到與「Apple Tag」綁定物品，例如鑰匙、錢包。

而相比市面銷售同性質產品，「Apple Tag」預期會在內部搭載與iPhone 11相同的U1協同處理器，並且配合超寬頻技術精準標示物品所在位置，同時也能以更低耗電形式運作。

蘋果目前傳出將會在今年3月底舉辦春季發表會，預期將公布新款「iPhone 9 (iPhone SE2)」，以及換上全新處理器的新款13.3吋MacBook Pro，另外也預期推出新款AirPods Lite與親民價位版HomePod。

不過，因為新型冠狀病毒影響，蘋果日前已經發出聲明表示本季營收可能會受到影響，意味部分產品產能可能不如預期，甚至會讓即將推出新品延後上市。

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