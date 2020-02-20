Galaxy Z Flip除了螢幕碎裂問題 機身防塵效果也不理想

除了螢幕仍有碎裂問題之外，三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip標榜以纖維材質打造的防塵設計，實際防護效果似乎也不太理想。

依照iFixit網站拆解，並且針對Galaxy Z Flip在轉軸處搭載的纖維材質防塵設計進行測試，透過將大量粉末與Galaxy Z Flip一同放在密封袋內，結果發現三星標榜的防塵效果可能不盡理想，依然有可能造成粉塵滲入轉軸結構，導致轉軸作動異常。

不過，iFixit網站的測試方式實際上還是有些極端，但也印證Galaxy Z Flip搭載的防塵設計並非百分之百，因此建議使用者盡量還是讓這款手機遠離粉塵較多的地方。

(圖／擷自iFixit網站)

而在三星對外說明中，確實也提及Galaxy Z Flip並非全面防塵，但此次在新機格外強調機身採用全新纖維材質的防塵設計，卻難免會令人認為手機本身有足夠避免粉塵滲入機身的能力，或許會造成一些理解上的落差。

至於在手機內部主機板部分，iFixit網站則發現Galaxy Z Flip的主機板採用防水設計，或許希望能額外增加一些防水效果，但應該也並非百分之百防水，因此在使用這款手機時應該還是要盡可能小心。

(圖／擷自iFixit網站)

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