華為2月24日線上公佈新品 可能預告年度旗艦手機P40系列發表時間

先前曾預告將在MWC 2020期間揭曉新品的華為，在GSMA確定取消舉辦MWC 2020展會活動之後，終於確認將在2月24日晚間9點藉由線上發表形式公佈新品，其中預期包含去年預告的升級款螢幕可凹折手機Mate Xs。

在去年公佈說法中，華為確認升級款Mate Xs將會換上Kirin 990 5G處理器，並且採用符合徠卡認證的四鏡頭設計，另外也會採用全新可凹折螢幕與鉸鍊設計，甚至機身也可能更加輕薄。

而在原訂計畫裡，華為原本計畫在MWC 2020展前活動揭曉Mate Xs在全球上市價格，同時預期會公佈旗下基於「1+8+N」市場策略的5G網路應用產品，但在MWC 2020確定取消舉辦後，華為則一直未說明是否會以其他形式舉辦發表活動。

至於在稍早更新的活動預告中，可以看見一款螢幕可凹折手機造型，因此基本上可以確定華為將會公佈Mate Xs全球地區上市資訊，另外也預期會透露年度旗艦手機P40系列預計發表時間，最快或許會選在3月間於歐洲地區揭曉。

除了華為，包含Sony Mobile、realme也會在2月24日當天藉由線上發表形式公佈新機，而vivo則預計會選在2月25日下午2點30分舉辦線上發表活動。

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