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觀察／為什麼眾多廠商要開始製作螢幕可凹折手機？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左為早期折疊手機設計，右為三星近期推出的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip
▲左為早期折疊手機設計，右為三星近期推出的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip

從去年不少手機業者先後投入螢幕可凹折手機產品發展，並且創造不同螢幕凹折使用模式，而三星華為與Motorola均先後推出實際進入市場銷售的螢幕可凹折手機，小米、OPPO也接連對外展示旗下螢幕可凹折手機概念設計，在眾多廠商接連參與製作螢幕可凹折手機的趨勢中，究竟是什麼驅使這些廠商打造此類產品？

智慧型手機設計出現瓶頸

智慧型手機從早期採用觸控螢幕、支援安裝app擴充應用功能開始，螢幕尺寸從3.5吋左右的設計，逐漸增加到6.9吋左右規格 (例如三星近期推出的Galaxy S20 Ultra)，同時機身設計也因為螢幕技術精進，藉由窄邊框、曲面邊緣，以及螢幕開孔等設計，讓螢幕顯示佔比能一再提昇，讓手機螢幕尺寸即便接近小型平板，放在手上依然不會像過往的Phablet裝置般「巨大」，而重量也不見得隨著螢幕尺寸放大而增加。

不過，即便現有螢幕設計技術如何提昇，就物理上還是不會改變手機基本使用形式，因此採用單面螢幕的手機設計大致上已經走到一定程度瓶頸，因此形成採用多面螢幕的設計，例如vivo過去打造的vivo NEX雙螢幕版，或是同樣採前後螢幕設計的nubia X，而中興通訊過去推出的雙螢幕手機Axon M，則類似微軟後來推出的Surface Duo，以及LG打造的Dual Screen手機擴充配件應用模式。

▲三星第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold
▲三星第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold

但依然有不少人希望維持單一螢幕設計，但是期望有不同使用體驗，因此才會出現華為以單一螢幕進行凹折，讓使用者能透過單一螢幕實現切換手機，或是小尺寸平板的使用體驗。而包含小米、OPPO後續提出螢幕可凹折手機概念設計也是採用相同理念，只是在凹折、收合方式略有不同。

至於三星去年推出的Galaxy Fold，則是採用螢幕往內側凹折，將原本攤開後是7.3吋的螢幕以更大折合角度收納，並且以外側4.6吋螢幕作為手機凹折後的主要操作介面，7.3吋螢幕則是攤開後作為平板使用為主。

甚至目前也已經有廠商提出對應兩次凹折的手機設計，例如小米提出採左右兩處凹折，藉此讓平板、手機使用模式更快速切換，TCL旗下華星光電也曾展示採Z字凹折的手機設計，同樣攤開後也能變成大尺寸平板。

螢幕可凹折手機帶來更大設計與應用發展空間

從前面內容，大致上可以理解各家廠商先後投入螢幕可凹折手機設計主因，但如果僅只是實現讓手機可以被凹折使用，似乎很快地又會陷入設計發展瓶頸。

像是Galaxy Fold與Mate X (或Mate Xs)讓裝置能在手機與平板使用體驗之間切換，而Mototola Razr與Galaxy Z Flip則是將現有手機收納佔用尺寸縮減，除此之外似乎就與一般手機使用體驗沒有太大差異，加上目前整體售價依然偏高，自然難以讓一般使用者接受 (頂多覺得酷炫)。

▲採直向凹折手機攤平後，基本上正常使用與一般手機沒有太大差異
▲採直向凹折手機攤平後，基本上正常使用與一般手機沒有太大差異

但是如果是像三星早期提出概念設計，採取捲軸收納方式，讓使用者能更方便隨身攜帶之餘，使用時也僅需將螢幕從機身拉出。而類似的設計，目前也出現在小米、TCL在內業者所提出設計專利，讓一般情況下維持現有手機使用模式，可以透過橫向拉伸方式增加螢幕顯示面積，其他設計更包含藉由可彎曲螢幕讓手機可以像手錶般配戴在手上，當要以手機形式使用時，也能快速恢復成一般手機。

上述設計，顯然會比現行銷售的螢幕可凹折手機帶來更大科技改變，只是在現有技術仍難以實現，或是無法讓此類設計投入量產情況下，依然停留在空談話題階段。

▲TCL申請註冊螢幕可隨側向拉伸增加顯示面積的設計專利
▲TCL申請註冊螢幕可隨側向拉伸增加顯示面積的設計專利

不過，從早期螢幕可撓技術開始應用，讓手機螢幕可以藉由側面彎曲方式實現更窄邊框，並且進一步放大視覺範圍，後續更藉由瀏海、鏡頭開孔設計改變，進而讓螢幕顯示佔比持續提昇，更讓原本隨著螢幕面積增加而變大的機身尺寸，反而因為螢幕顯示佔比提昇而「變小」。

在技術持續發展應用之下，原本應用在螢幕可凹折手機上的設計，可以變成以螢幕圍繞機身，藉此實現小米概念手機MIX Alpha用單面螢幕環繞構成機身的設計，甚至未來手機也不見得會是固定一面螢幕，而可以是採多次凹折或不規則形式呈現，進而能往更多設計想像空間發展。

只是屆時的「手機」使用行為，或許又會再次面臨改變。

操作介面與實際應用才是真正考驗

回歸實際使用體驗，軟體端的操作介面更是與使用者有諸多直接關連部分，例如在Galaxy Fold從手機改為平板模式時，app內容如何切換，並且維持流暢的操作感受，甚至能否讓開發者更容易針對此類需求打造應用服務，以及能否結合全新硬體形式設計創造全新使用模式，都是接下來必須面臨課題。

因此，三星在提出旗下螢幕可凹折手機設計後，同時也宣布與Google合作，針對目前被廣泛使用的Android作業系統，從原生系統層便加入對應現有螢幕可凹折手機硬體使用模式，尤其針對Galaxy Z Flip在半凹折使用情境，更支援以上下螢幕分區顯示操作，另一方面也針對Galaxy Fold平板模式加入多視窗多工操作介面，藉此提供更多元應用。

而在日後推出的手機預期會有更多不同螢幕凹折方式，或是以不同形式呈現，Google也強調會持續加強Android作業系統介面調整，將可對應更多不同形式的手機產品使用需求。不過，在三星、華為、小米、OPPO在內廠商多半會採用自有操作介面情況下，預期也會針對新款螢幕可凹折手機添加更多軟體層面的應用功能，進而創造全新手機使用模式。

以目前市面所推行的螢幕可凹折手機，除了在可凹折機構、螢幕形式設計有所突破，同時作業系統也因為Google持續最佳化而有些為差異，但實際使用體驗依舊是延續原本手機形式，甚至還沒有太多特別針對螢幕可凹折手機打造的應用服務，這也使得螢幕可凹折手機連帶增加更多軟體端的內容應用發展機會，而非成為市場噱頭產品。

▲新版Android Q將會加入更多適用於螢幕可凹折手機使用介面
▲新版Android Q將會加入更多適用於螢幕可凹折手機使用介面

小結

依照三星日前說明，5G網路與螢幕可凹折手機將會成為今年重點產品，同時也有消息指稱三星今年將會接續推出更多螢幕可凹折手機，LG方面也計畫加入此類手機市場競爭，而中國廠商如柔宇、京東方、華星光電、維信諾都已經先後推出各式可凹折螢幕設計，意味接下來市場將會有更多螢幕可凹折手機進駐，並且成為主流使用手機設計之一。

雖然還不致於取代既有手機產品，但預期未來螢幕可凹折手機將會成為市場重要產品，同時也將成為其中一種被廣泛使用的手機形式，而價位自然也會隨著普及而降低，不會像現在動輒1500美元起跳般嚇人。

▲螢幕可凹折手機面臨挑戰其實很多，除了凹折機構、螢幕，同時還要考慮提供保護的玻璃層是否容易破裂，以及內部關鍵元件擺放位置等問題。但這些問題解局後，其實也能應用在原有手機產品設計
▲螢幕可凹折手機面臨挑戰其實很多，除了凹折機構、螢幕，同時還要考慮提供保護的玻璃層是否容易破裂，以及內部關鍵元件擺放位置等問題。但這些問題解局後，其實也能應用在原有手機產品設計

至於手機產品在可凹折螢幕應用設計普及之後，是否會進一步取代現有手機使用模式，實際上應該還是不會，只是會額外增加一個選項，讓更多使用者能依照需求挑選合適手機，甚至在螢幕可凹折手機技術逐漸成熟之下，將能連帶推動手機螢幕、防護玻璃，以及電池等關鍵元件技術成長，而有機會解決原本手機所面臨瓶頸。

但即便螢幕可凹折手機已經成為可在市場銷售產品，實際使用穩定性似乎仍有待考驗 (例如凹折處轉軸故障、螢幕碎裂等)，因此實際上還有一段很長的路要走，相信各家廠商會盡可能快速改善此類問題。

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

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