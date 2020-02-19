不只三星Galaxy Z Flip！Motorola螢幕可凹折手機螢幕也有異常碎裂情況

除了三星推出的第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip面臨螢幕使用問題，更早推出的Motorola Razr其實也有相同情況，甚至可凹折螢幕直接從機身轉軸處剝離。

依照Input網站資深評測編輯Raymond Wong說明，手上購買一週左右的Razr從機身轉軸部位產生螢幕剝離情況，並且在螢幕與底層之間產生明顯氣泡。Raymond Wong進一步表示，手機從購入到使用過程都未曾摔過，同時也未接觸到任何液體，但手機螢幕卻發生異常剝離情況。

目前Motorola並未對此做任何回應，但Raymond Wong個人猜測有可能與冷熱溫差有關，在寒冷戶外氣候下使用手機，接著返回較溫暖室內情況下，或許會讓螢幕產生異常。

而先前消費者收到的全新Galaxy Z Flip，同樣也出現轉軸處的螢幕異常碎裂情況，當時也有人猜測是否因為冷熱溫差影響，導致表層披覆玻璃脆化而產生碎裂。

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