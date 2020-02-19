蘋果發備忘錄 說明疫情影響iPhone銷售預測與本季營收目標

在稍早公布季度投資備忘錄中，蘋果表示基於新型冠狀病毒影響，可能影響本季財報原本營收目標，以及iPhone銷售預測。

由於新型冠狀病毒疫情擴大，使得不少地區工廠產線運作受到影響，其中還包含原物料、關鍵元件供應不足，以及人力短缺等情況，使得旗下多數產品仰賴中國境內產線製作的蘋果產品產能受到影響。

除了產品產能可能受到疫情影響，蘋果面臨困境還包含因為疫情影響的產品銷量。先前在疫情爆發之下，蘋果宣布暫時關閉中國境內直營店Apple Store營運，雖然後續讓部分直營店恢復營運，但多少還是會讓旗下產品銷售表現受到影響。

蘋果執行長Tim Cook表示，目前已經著手讓營運恢復正常，但強調將更重視合作夥伴、旗下員工，以及客戶健康安全，同時也表示此次疫情所造成影響僅只是暫時現象，並且說明在中國以外地區的蘋果產品需求依然顯著。

市場認為蘋果預計在3月舉辦春季發表活動，預期揭曉「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」、新款MacBook Pro與新款iPad，另外也可能推出入門款真無線藍牙耳機AirPods Lite，或是親民款HomePod，但因為疫情影響之下，有可能調整至3月下旬舉辦。

不過，蘋果方面並未針對市場傳聞做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》