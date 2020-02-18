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AirPods 不見了怎麼辦？教你如何在地圖上尋找
現在不止 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 遺失不見能用「尋找我的 iPhone」功能來尋找，在更新到 iOS 13 和 iPadOS 後，「尋找我的 iPhone」和「尋找我的朋友」已經合併成一個「尋找」App，而且也可以用來尋找遺失的 AirPods 無線耳機。
美國 Apple 公司今天在官方 Apple Support 的 YouTube 頻道發布了一支新影片，和用戶分享如何尋找遺失的 AirPods。如果 AirPods 耳機掉在某個地方找不到，可在 iPhone 或電腦上使用「尋找」在地圖上查看您的 AirPods、播放聲音來尋找 AirPods。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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