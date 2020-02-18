快訊

日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AirPods 不見了怎麼辦？教你如何在地圖上尋找

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
圖擷自<a href=https://www.iphonenews.cc/2020/02/how-to-find-your-lost-airpods.html target=iPhone News 愛瘋了 " title="圖擷自iPhone News 愛瘋了 ">
圖擷自iPhone News 愛瘋了

現在不止 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 遺失不見能用「尋找我的 iPhone」功能來尋找，在更新到 iOS 13 和 iPadOS 後，「尋找我的 iPhone」和「尋找我的朋友」已經合併成一個「尋找」App，而且也可以用來尋找遺失的 AirPods 無線耳機

美國 Apple 公司今天在官方 Apple Support 的 YouTube 頻道發布了一支新影片，和用戶分享如何尋找遺失的 AirPods。如果 AirPods 耳機掉在某個地方找不到，可在 iPhone 或電腦上使用「尋找」在地圖上查看您的 AirPods、播放聲音來尋找 AirPods。

圖擷自<a href=https://www.iphonenews.cc/2020/02/how-to-find-your-lost-airpods.html target=iPhone News 愛瘋了" title="圖擷自iPhone News 愛瘋了">
圖擷自iPhone News 愛瘋了
圖擷自<a href=https://www.iphonenews.cc/2020/02/how-to-find-your-lost-airpods.html target=iPhone News 愛瘋了" title="圖擷自iPhone News 愛瘋了">
圖擷自iPhone News 愛瘋了

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods iPhone 蘋果 iOS 耳機
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

厚度考量 新款iPhone可能採用蘋果自行設計天線

防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

蘋果傳3月底辦發表會 4月初推iPhone SE2

疫情衝擊 蘋果先開槍：本季無法達標

相關新聞

Galaxy Z Flip上市後 立即出現螢幕碎裂、邊框無法密合問題

就在Galaxy Z Flip開始陸續交機之後，Twitter頁面出現取得手機卻立即發現螢幕碎裂，以及螢幕邊框出現無法密合情況的發文。

實測Galaxy Z Flip「玻璃」抗刮效果 可能不如預期

雖然三星強調以超薄可折式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)確保Galaxy Z Flip的螢幕表面不容易刮傷，卻不保證其抗刮效果。而在YouTuber Zack Nelson (@JerryRigEverything)實際測試中，則發現即便換成玻璃材質，依然相當容易就產生刮痕。

AirPods 不見了怎麼辦？教你如何在地圖上尋找

現在不止 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 遺失不見能用「尋找我的 iPhone」功能來尋找，在更新到 iOS 13 和 iPadOS 後，「尋找我的 iPhone」和「尋找我的朋友」已經合併成一個「尋找」App，而且也可以用來尋找遺失的 AirPods 無線耳機。

代號「Champ」、採螢幕下鏡頭設計 三星Galaxy Fold後繼機種傳最快7月亮相

相關消息指稱，三星預計最快會在今年7月推出Galaxy Fold後繼機種，其中將會採用螢幕下鏡頭設計，同時市售價格也會比照Galaxy Fold，意味有可能同樣以1999美元價格上市。

蘋果傳3月31日發表iPhone SE 2 三天後上市

蘋果在過去五年中，有四年在3月舉行特別活動發表新產品，眼看時序已接近2月底，市場上又開始流傳，蘋果可能在3月31日發表新機iPhone SE 2，並且於4月3日上市。

夏普正式揭曉旗下首款5G連網手機AQUOS R5G 預計第一季推出

去年對外展示以AQUOS R3為基礎打造的5G連網手機後，夏普稍早在日本公告將在今年第一季內推出旗下首款市售版5G連網手機AQUOS R5G，同時標榜成為第一家推出5G連網手機的日本品牌。

防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，民眾為了自保紛紛戴上口罩，就是怕一不小心感染到病毒，不過現在戴上口罩後就讓部分iPhone用戶感到相當不方便。今（17）日就有一名網友在《Ｍobile01》上PO文提到，iPhone自從採用臉部辨識解鎖後，就無法再使用指紋解鎖了，當iPhone的Face ID遇到口罩就得改用輸入密碼的方式，要不就是得拉開口罩才能解鎖，因此原PO就好奇詢問廣大網友「是否以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去？」

夏普日本推首款5G智慧手機 價格保密

夏普今日宣布，於日本發布2020年第1季上市的5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，為日系品牌中第一家推出5G手機的公司。該款新機配合日本5G傳輸商轉時間，台灣夏普則視台灣5G商轉時程規劃上市，至於定價則仍保密到家。

厚度考量 新款iPhone可能採用蘋果自行設計天線

相關消息指稱，蘋果計畫在今年秋季預計推出的新款iPhone採用自有通訊天線設計，可能不會採用Qualcomm提出設計方案。

iPhone怎麼隱藏照片和App？3招終極方法幫你顧隱私

不知道大家平時會不會遇到需要短暫借朋友、同事使用自己手機的狀況，這時候不借怕被說小氣，借了又怕裡面有些不想被看到的東西被看到，所以這邊要和大家分享遇到這種狀況要怎麼辦勒...

亞太電信「5G加速器」挺新創 18支跨國尖兵亮相

台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電信發展5G決心不變，扶植國內外新創團隊不遺餘力，持續擘劃5G智慧生活藍圖。今日（14日）攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，攜手舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊亮相開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，大力展現5G通訊技術創新應用，共創5G新商機。

Galaxy Home Mini成為Galaxy S20系列手機預購贈品 但僅限南韓地區

雖然先前三星意外在南韓官網釋出迷你款智慧喇叭Galaxy Home Mini上市資訊，但在此次Unpacked 2020活動上卻未特別提及此項產品。不過，三星顯然準備讓此款產品成為新款旗艦手機Galaxy S20系列在南韓市場的上市預購贈品之一。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。