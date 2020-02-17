防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，當iPhone Face ID遇到口罩就得改用密碼解鎖，不然就得拉開口罩才能辨識，因此原PO就好奇詢問網友「以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去嗎？」美聯社
一名網友PO文提到，當iPhone Face ID遇到口罩就得改用密碼解鎖，不然就得拉開口罩才能辨識，因此原PO就好奇詢問網友「以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去嗎？」美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情持續擴大，民眾為了自保紛紛戴上口罩，就是怕一不小心感染到病毒，不過現在戴上口罩後就讓部分採用Face ID解鎖的iPhone用戶感到不方便。今（17）日就有一名網友在《Ｍobile01》上PO文提到，iPhone自從採用臉部辨識解鎖後，就無法再使用指紋解鎖了，當iPhone的Face ID遇到口罩就得改用輸入密碼的方式，要不就是得拉開口罩才能解鎖，因此原PO就好奇詢問廣大網友「是否以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去？」

PO文一出後，立刻引來網友留言回應，「可以試試戴著口罩，註冊第二個Face ID」、「我把口罩拉到蓋住嘴巴，露出鼻子的狀態下可以解」、「可以設定遮8成臉，只剩眼睛眉毛，看看會不會成功」、「YouTube上有教可以拿紙遮臉右下角1/4掃Face ID，可以解臉上半部，如果還是失敗就得摘口罩了」、「聽說戴口罩多試幾次也可以，手機好像會學習的樣子」、「搞不好蘋果會因為疫情，讓指紋辨識復活」、「我戴口罩差不多兩三週後，有一天滑手機的時候突然就可以解鎖了，不過戴口罩差不多只有8、9成的解鎖機率」。

不過也有網友質疑若是在戴口罩的情況下還可以解鎖，那麼Face ID這個功能就不安全了，「假設可以解得開，那Face ID就很容易被破解，很容易被仿製，等於6位數密碼只能設定1位數，一下子就破解了」、「戴口罩試N百次都不會過，這樣代表安全性夠高吧」、「如果戴口罩能夠解鎖就代表Face ID沒救了」、「光是戴眼鏡就有影響了，會在那邊扯安全性的根本不用擔心，因為真正想破解你手機的，不會因為是指紋、Face ID或虹膜就束手無策」。

對此，不少網友提出有些Android手機能成功完成臉部解鎖，是否是Android手機比iPhone更佳聰明？但3C專家卻指出其實答案恰好相反，有些手機可以辨識戴口罩的你，主因是他們用的Android手機並沒有採用3D人臉識別技術，安全性較低，至於Face ID可以瞬間透過3萬個點來感知使用者的面部特徵，所以安全性相對來說比較高。

口罩 新冠肺炎 COVID-19 Mobile 01
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

「內褲沾經血」好市多還重新上架？ 網友：不舒服

武漢防疫管制再升級 網：丟了武漢也保不住全國

日本談話節目指新冠肺炎「毒性不強」？ 網嚇傻：看不下去

新冠肺炎陰影下日本旅遊去哪好？ 網曝低風險區相對安全

相關新聞

iPhone怎麼隱藏照片和App？3招終極方法幫你顧隱私

不知道大家平時會不會遇到需要短暫借朋友、同事使用自己手機的狀況，這時候不借怕被說小氣，借了又怕裡面有些不想被看到的東西被看到，所以這邊要和大家分享遇到這種狀況要怎麼辦勒...

防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，民眾為了自保紛紛戴上口罩，就是怕一不小心感染到病毒，不過現在戴上口罩後就讓部分iPhone用戶感到相當不方便。今（17）日就有一名網友在《Ｍobile01》上PO文提到，iPhone自從採用臉部辨識解鎖後，就無法再使用指紋解鎖了，當iPhone的Face ID遇到口罩就得改用輸入密碼的方式，要不就是得拉開口罩才能解鎖，因此原PO就好奇詢問廣大網友「是否以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去？」

夏普日本推首款5G智慧手機 價格保密

夏普今日宣布，於日本發布2020年第1季上市的5G智慧旗艦機種「AQUOS R5G」，為日系品牌中第一家推出5G手機的公司。該款新機配合日本5G傳輸商轉時間，台灣夏普則視台灣5G商轉時程規劃上市，至於定價則仍保密到家。

厚度考量 新款iPhone可能採用蘋果自行設計天線

相關消息指稱，蘋果計畫在今年秋季預計推出的新款iPhone採用自有通訊天線設計，可能不會採用Qualcomm提出設計方案。

亞太電信「5G加速器」挺新創 18支跨國尖兵亮相

台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電信發展5G決心不變，扶植國內外新創團隊不遺餘力，持續擘劃5G智慧生活藍圖。今日（14日）攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，攜手舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊亮相開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，大力展現5G通訊技術創新應用，共創5G新商機。

Galaxy Home Mini成為Galaxy S20系列手機預購贈品 但僅限南韓地區

雖然先前三星意外在南韓官網釋出迷你款智慧喇叭Galaxy Home Mini上市資訊，但在此次Unpacked 2020活動上卻未特別提及此項產品。不過，三星顯然準備讓此款產品成為新款旗艦手機Galaxy S20系列在南韓市場的上市預購贈品之一。

單機售價48880元 三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip登台

在Unpacked 2020活動正式揭曉後，三星台灣很快地也將第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip帶到台灣，同時更確認此款新機將在2月21日於指定通路上市，單機建議售價則是新台幣48880元。

三星預期 以Galaxy Z Flip增加螢幕可凹折手機銷售機會

針對此次引進台灣市場的第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次新機同樣會採限量銷售方式提供，並且預計結合時尚精品宣傳方式推廣此款手機，同時也強調在先前引進Galaxy Fold的經驗下，將會做好首波供貨準備。

小米10標準、Pro版本齊發 同樣搭載1億800萬畫素超高解像鏡頭

先前預告之後，小米在稍早透過直播形式舉辦的線上發表會正式對外揭曉小米10系列，除了先前已經公佈提供黑、綠、橘三款配色的標準版本，還額外推出提供藍、白兩色的Pro版本，並且，其中更搭載與三星合作的1億800萬畫素相機鏡頭。

三星Galaxy Z Flip摺疊機太美了 售價近五萬即起可預購

舊金山發表會才剛結束，台灣三星立刻宣布最新翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip在台上市，將推出頑美黑和頑美紫兩種...

小米10發布會 雷軍戴口罩現身

小米集團13日舉行網上發布會，推出「小米10」旗艦手機，小米集團董事長雷軍戴口罩現身，並表示自己身為湖北人，曾在武漢讀大...

vivo改為線上直播發表！2月25日揭曉新款5G連網手機iQOO 3 5G

日前已經確定取消參與MWC 2020展出的vivo，稍早確定將在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G。

熱門新聞

以古希臘神話戰神為名 KONAMI推出自有電競品牌「ARESPEAR」

疫情影響零件供應 任天堂Switch 4月起恐將缺貨

報導指稱PlayStation 5實際售價 至少會在450美元甚至更高

夏普日本推首款5G智慧手機 價格保密

厚度考量 新款iPhone可能採用蘋果自行設計天線

防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。