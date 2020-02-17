防新冠肺炎戴口罩 手機是否能臉部解鎖引話題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，民眾為了自保紛紛戴上口罩，就是怕一不小心感染到病毒，不過現在戴上口罩後就讓部分採用Face ID解鎖的iPhone用戶感到不方便。今（17）日就有一名網友在《Ｍobile01》上PO文提到，iPhone自從採用臉部辨識解鎖後，就無法再使用指紋解鎖了，當iPhone的Face ID遇到口罩就得改用輸入密碼的方式，要不就是得拉開口罩才能解鎖，因此原PO就好奇詢問廣大網友「是否以後的iPhone會再度將指紋辨識整合回去？」

PO文一出後，立刻引來網友留言回應，「可以試試戴著口罩，註冊第二個Face ID」、「我把口罩拉到蓋住嘴巴，露出鼻子的狀態下可以解」、「可以設定遮8成臉，只剩眼睛眉毛，看看會不會成功」、「YouTube上有教可以拿紙遮臉右下角1/4掃Face ID，可以解臉上半部，如果還是失敗就得摘口罩了」、「聽說戴口罩多試幾次也可以，手機好像會學習的樣子」、「搞不好蘋果會因為疫情，讓指紋辨識復活」、「我戴口罩差不多兩三週後，有一天滑手機的時候突然就可以解鎖了，不過戴口罩差不多只有8、9成的解鎖機率」。

不過也有網友質疑若是在戴口罩的情況下還可以解鎖，那麼Face ID這個功能就不安全了，「假設可以解得開，那Face ID就很容易被破解，很容易被仿製，等於6位數密碼只能設定1位數，一下子就破解了」、「戴口罩試N百次都不會過，這樣代表安全性夠高吧」、「如果戴口罩能夠解鎖就代表Face ID沒救了」、「光是戴眼鏡就有影響了，會在那邊扯安全性的根本不用擔心，因為真正想破解你手機的，不會因為是指紋、Face ID或虹膜就束手無策」。

對此，不少網友提出有些Android手機能成功完成臉部解鎖，是否是Android手機比iPhone更佳聰明？但3C專家卻指出其實答案恰好相反，有些手機可以辨識戴口罩的你，主因是他們用的Android手機並沒有採用3D人臉識別技術，安全性較低，至於Face ID可以瞬間透過3萬個點來感知使用者的面部特徵，所以安全性相對來說比較高。