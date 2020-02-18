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Galaxy Z Flip上市後 立即出現螢幕碎裂、邊框無法密合問題

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷取自Twitter用戶＠mondoir個人頁面)
(圖／擷取自Twitter用戶＠mondoir個人頁面)

就在Galaxy Z Flip開始陸續交機之後，Twitter頁面出現取得手機卻立即發現螢幕碎裂，以及螢幕邊框出現無法密合情況的發文。

依照Twitter用戶＠mondoir稍早發文表示，在取得訂購的Galaxy Z Flip，並且在第一次拆封開箱，以及將手機折合攤開之後，就發生手機螢幕從中央最脆弱的凹折處碎裂情況。而另一名Twitter用戶@SnazzyQ則表示自己收到的Galaxy Z Flip，在壓按邊框會有無法密合情況。

雖然三星官方很快地在Twitter與手機出現問題的用戶聯繫，但目前還無法確認造成此類情況的問題所在。

由於Galaxy Z Flip採用的可凹折螢幕，為了確保更好的抗刮表現，在螢幕表面採用超薄可折式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)設計，雖然在後續測試結果並未像過往眾人對玻璃一般印象般有足夠抗刮特性，但有可能還是基於本身實質上還是玻璃的特性，進而在特定情況下 (例如溫差)產生玻璃碎裂情況。

而雖然先前在第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold採用軟質薄膜保護可凹折螢幕表層，卻因為材質不耐刮而容易造成損傷，因此才讓三星在第二款螢幕可凹折手機改用超薄可折式玻璃作為保護，但顯然又面臨玻璃材質在凹折過程可能更容易因為外力造成破裂，甚至可能因為溫差等影響產生損壞。

三星方面暫時尚未對此做正式回應，或許會來接下來的說明中公布具體改善方式。

去年宣布推出第一款螢幕可凹折手機Galaxy Fold時，在尚未實際上市前就因為媒體測試而發現螢幕容易損壞問題，導致三星宣布將此款手機上市時間延後，直到下半年才宣布恢復上市，並且以限量形式在特定國家市場推出，而台灣地區則是在今年初以少量進貨形式吸引特定用戶族群。

此次推出的Galaxy Z Flip則是在發表後，就在短短幾天後進入市場銷售，雖然標榜記取去年推出第一款螢幕可凹折手機經驗，但顯然仍因為螢幕表層保護材質更換而發生問題，或許將會直接考驗三星客服回應能力，同時也將使三星面臨另一波的產品後續處理考驗。

(圖／擷取自Twitter用戶＠mondoir個人頁面)
(圖／擷取自Twitter用戶＠mondoir個人頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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