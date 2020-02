Galaxy Z Flip上市後 立即出現螢幕碎裂、邊框無法密合問題

就在Galaxy Z Flip開始陸續交機之後,Twitter頁面出現取得手機卻立即發現螢幕碎裂,以及螢幕邊框出現無法密合情況的發文。

依照Twitter用戶@mondoir稍早發文表示,在取得訂購的Galaxy Z Flip,並且在第一次拆封開箱,以及將手機折合攤開之後,就發生手機螢幕從中央最脆弱的凹折處碎裂情況。而另一名Twitter用戶@SnazzyQ則表示自己收到的Galaxy Z Flip,在壓按邊框會有無法密合情況。

雖然三星官方很快地在Twitter與手機出現問題的用戶聯繫,但目前還無法確認造成此類情況的問題所在。

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

