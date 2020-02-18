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夏普正式揭曉旗下首款5G連網手機AQUOS R5G 預計第一季推出

聯合新聞網 / 楊又肇

去年對外展示以AQUOS R3為基礎打造的5G連網手機後，夏普稍早在日本公告將在今年第一季內推出旗下首款市售版5G連網手機AQUOS R5G，同時標榜成為第一家推出5G連網手機的日本品牌。

外觀設計來看，AQUOS R5G將採用6.5吋Quad HD+解析度 (3168 x 1440)，以及水滴造型瀏海設計的Pro IGZO螢幕，支援120Hz畫面更新率，同時支援10位元色顯示，最高亮度可達1000cd/m2，並且提昇白色顯示效果，藉此讓整體色調更為真實，另外也能藉由HDR增強效果強化顯示可視度。

而硬體部分則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭配12GB記憶體與256GB儲存容量，另外也支援NFC、Wi-Fi 6、臉部識別與指紋辨識功能，機身也支援IP68等級防水防塵設計。

前置視訊鏡頭為1640萬畫素，後置主相機則跟進採用4鏡頭配置，分別對應1220萬畫素標準鏡頭、4800萬畫素廣角鏡頭、1220萬畫素長焦鏡頭，以及ToF景深鏡頭，其中廣角鏡頭可對應拍攝8K超高解析度影像或影片，最高可達7680 X 4320解析度表現。

夏普預計會在今年第一季正式推出AQUOS R5G，顏色部分則分別提供略帶漸層的灰色、藍色與白色，預期會在日本地區配合電信業者5G網路服務正式商轉時間，而台灣地區也會依照電信業者5G網路正式商轉時間推出。

除了夏普，預期Sony Mobile也準備對外公布旗下首款支援5G連網的Xperia新機，原定會在今年MWC 2020開展首日對外公布，卻因為後來展會活動正式取消舉辦，因此將會改以線上直播方式對外公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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