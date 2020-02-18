代號「Champ」、採螢幕下鏡頭設計 三星Galaxy Fold後繼機種傳最快7月亮相

相關消息指稱，三星預計最快會在今年7月推出Galaxy Fold後繼機種，其中將會採用螢幕下鏡頭設計，同時市售價格也會比照Galaxy Fold，意味有可能同樣以1999美元價格上市。

相比Galaxy Fold採用代號為「Winner」，先前原本有說法指出第二款Galaxy Fold將會以「Winner 2」作為產品代號，但依照新一波消息表示新機代號實際上為「Champ」，預計在南韓慶北魚尾工廠生產，並且採用與Galaxy Fold相同的價格設定。

但目前仍無法確認此款後繼新機是否維持相同螢幕折合方式，但有可能最快選在今年7月對外公布，其中更預計採用螢幕下鏡頭設計。

就三星先前說法，今年市場主要策略將會聚焦在5G與螢幕可凹折手機，將會讓兩種設計成為今年產品主軸，其中更計畫讓螢幕可凹折手機成為每年固定更新產品，並且準備在今年大幅提昇5G連網手機銷售量。

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