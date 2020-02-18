實測Galaxy Z Flip「玻璃」抗刮效果 可能不如預期

雖然三星強調以超薄可折式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)確保Galaxy Z Flip的螢幕表面不容易刮傷，卻不保證其抗刮效果。而在YouTuber Zack Nelson (@JerryRigEverything)實際測試中，則發現即便換成玻璃材質，依然相當容易就產生刮痕。

依照Zack Nelson在影片中的測試結果，發現即便三星在Galaxy Z Flip的螢幕表層改以超薄可折式玻璃Ultra-Thin Glass材質保護，藉此避免去年推出的Galaxy Fold以軟質薄膜容易刮傷情況，但實際上仍相當容易產生刮痕，因此並不認為三星將披覆材質改為玻璃會有更好的保護效果。

不過，就先前三星在介紹Galaxy Z Flip時，雖然強調此次螢幕表面改以可折式玻璃保護，但僅說明其保護性會比Galaxy Fold採用軟質薄膜有更好保護性，卻從未強調不會刮傷，甚至在銷售方案裡還包含額外加贈一次僅需支付119美元更換螢幕優惠 (台灣地區維修價格為新台幣3800元)，並且也說明使用這款手機時「盡量小心」。

實際上，為了能讓玻璃對應螢幕可凹折使用特性，在玻璃強度與韌度之間必須做妥協，在先前與康寧訪談中便提到，玻璃硬度越高，其表面抗刮能力就會越高，但相對也會使其對抗擠壓、衝撞等應力效果下降，因此在玻璃材質設計並非只是一味加強硬度，同時也要因應裝置使用需求增加一些受衝擊時的緩衝能力，才不會一下子就讓玻璃碎裂。

另一方面，在螢幕需要以高角度形式折疊時，玻璃上下兩面也必須有一定伸展能力，以利對應螢幕凹折時，玻璃上下兩面所產生不對等形變，例如一面必須承受擠壓，另一面則需要承受拉展，並且維持與螢幕面板之間的貼和度，實際上並非只是簡單的玻璃材質就能對應此類需求。

因此在現有玻璃技術來看，若是要滿足Galaxy Z Flip這樣的使用模式，勢必會在硬度表現做取捨，但至少還是能有一定防護能力，避免硬物直接刮傷玻璃底下的螢幕面板。

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