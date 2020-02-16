iPhone怎麼隱藏照片和App？3招終極方法幫你顧隱私

犧牲一張我的怪照，是在模仿高嘉瑜，大家覺得有像嗎 XD

不知道大家平時會不會遇到需要短暫借朋友、同事使用自己手機的狀況，這時候不借怕被說小氣，借了又怕裡面有些不想被看到的東西被看到，所以這邊要和大家分享遇到這種狀況要怎麼辦勒，如果是iPhone用戶，其實有3個可以大方把手機借給朋友用，又可以保護自己隱私的方法喔！

「隱藏照片」功能，醜照通通藏起來

第一個比較簡單，如果你不想被看到的是照片，那就只要把那些照片隱藏起來就好囉！把你想藏起來的照片打開後，點選左下角的「分享」圖示，然後選擇「隱藏」。

隱藏之後，照片就會出現在相簿選單裡的「已隱藏相簿」。

想要還原的話，只要把照片點開然後選擇「取消隱藏」就好囉！

引導使用模式開下去，沒密碼不准亂用

如果朋友要借手機看臉書、YouTube、Instagram 這些 App 的話，其實可以使用 iPhone 的引導使用模式喔！這個功能簡單說就是把頁面只鎖定在某一個 App，如果要離開鎖定的 App，就必須輸入密碼，就有點像是我讓你用臉書你就只能用臉書 XD，設定的方式也很簡單喔！首先要開啟「引導使用模式」功能，在「設定」裡的「輔助使用」，點選「引導使用模式」。

然後開啟「引導使用模式」，設定要使用這個功能時要輸入的密碼，也可以開啟「Touch ID」或是「Face ID」來結束引導使用模式的設定喔！如果沒有開啟，輸入設定的密碼也可以。

啟用這個功能之後，以 Instagram 示範，打開 Instagram，然後沒有 Home 鍵的機型就按側邊按鈕三下，有 Home 鍵就是按 Home 鍵喔！然後選擇「開始」，輸入設定好的密碼就可以開啟「引導使用模式」囉！

開啟這個功能之後，如果想要離開 Instagram，頁面最上方就會顯示必須要按三下 Home 鍵或是側邊按鈕結束。

選擇「結束」的話要輸入密碼，有開啟 Face ID 或 Touch ID 的話也可以使用指紋臉部解鎖，密碼正確才能退出「引導使用模式」喔！這樣就不用怕別人亂看其他 App 裡的東西了（例如 LINE 裡跟男朋友女朋友的肉麻訊息之類的XD）。

把所有 App 通通隱藏，就是不讓你用

最後一個方法是把所有不是 iPhone 原本內建的 App 通通隱藏起來，不過這個功能有一個缺點，就是之後要再還原顯示的時候，一開分類好、排列好的 App 順序都會被打亂，而且通知的設定也會被關掉，所以大家自己評估一下囉！像 Hanne 是沒有在分類跟特別排列自己的 App 所以覺得沒差啦！不過有分類習慣的人就不建議這樣做囉！

首先到「設定」的頁面，選擇「螢幕使用時間」，找到「內容與隱私權限制」。

然後開啟「內容與隱私權限制」設定，點選「內容限制」，再點進「App」裡。

在「App」的選項裡，把「允許所有 App」改成「不允許 App」，如果是要給小朋友用手機，也可以按照年齡限制去設定啦～

接著就會看到桌面上的 App 都被隱藏起來了喔！

好啦～以上就是三種可以保護自己隱私的小方法啦，不過如果你的朋友也知道這些功能的話，那真的只有「引導使用模式」有用啦哈哈！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》