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Galaxy Home Mini成為Galaxy S20系列手機預購贈品 但僅限南韓地區

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前三星意外在南韓官網釋出迷你款智慧喇叭Galaxy Home Mini上市資訊，但在此次Unpacked 2020活動上卻未特別提及此項產品。不過，三星顯然準備讓此款產品成為新款旗艦手機Galaxy S20系列在南韓市場的上市預購贈品之一。

依照三星南韓官網說明，預期會讓Galaxy Home Mini成為Galaxy S20系列手機於南韓市場上市預購贈品之一，讓在2月26之前於南韓地區完成Galaxy S20系列手機預購的消費者挑選。而從目前三星規劃來看，Galaxy Home Mini似乎尚未計畫以獨立商品提供銷售。

雖然過去在幾個大型展會活動中，三星都會對外展示Galaxy Home或Galaxy Home Mini，但始終未將此項產品帶到一般消費市場，僅在先前曾以申請抽選方式提供測試，甚至最早對外揭曉的Galaxy Home，後來幾乎沒有太多更新消息。

先前有不少看法認為，三星可能是基於旗下數位助理服務Bixby學習互動數據偏少，因此希望透過測試累積更多互動學習經驗，讓Bixby數位助理服務能在喇叭等裝置與使用者能有更自然互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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