三星預期 以Galaxy Z Flip增加螢幕可凹折手機銷售機會

針對此次引進台灣市場的第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次新機同樣會採限量銷售方式提供，並且預計結合時尚精品宣傳方式推廣此款手機，同時也強調在先前引進Galaxy Fold的經驗下，將會做好首波供貨準備。

而在先前Galaxy Fold銷售表現之下，更使三星台灣有信心在台推廣螢幕可凹折手機，同時也認為雖然目前整體價位仍不算低，卻依然吸引不少科技愛好者、時尚精品用戶青睞，加上三星總部今年預期將重心聚焦在5G與螢幕可凹折手機，因此預期能在台灣市場以相同市場策略擴展更多銷售機會。

針對此次推出的Galaxy Z Flip，三星台灣也預期會透過新品鑑賞方式吸引更多粉絲、VIP用戶青睞，同時相比先前推出的Galaxy Fold供貨數量，此次在Galaxy Z Flip供貨則是做了充足準備，雖然同樣會以限量形式提供，但估計能吸引更多用戶購買，另外也計畫銜接時尚精品等方式推廣此款手機產品。

不過，由於全球同樣採取限量銷售，因此先前在舊金山Unpacked 2020公布與紐約設計品牌Thom Browne合作版本，確定不會在台灣地區推行，而目前在台銷售款式也會以此次推出的頑美紫、頑美黑為主，尚未計畫引進日後預計推出的金色款式。

至於供貨準備部分，陳啟蒙說明將會以消費通路、電信通路以1:1比例備貨，同時兩款配色供貨佔比也會是1:1，因此並不會有偏重本身通路，或是針對特定配色款式增加供貨數量情況。

在此次推出的Galaxy Z Flip中，在結合時尚精品外觀設計，搭配螢幕可凹折形式設計，讓手機折合後變得容易收納，攤開後即可當做一般手機使用，預期將能吸引更多使用者目光，同時也不會像Galaxy Fold採用全然不同的使用體驗，因此能讓更多使用者輕易上手使用。

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