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單機售價48880元 三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip登台

聯合新聞網 / 楊又肇
三星第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip正式登台

在Unpacked 2020活動正式揭曉後，三星台灣很快地也將第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip帶到台灣，同時更確認此款新機將在2月21日於指定通路上市，單機建議售價則是新台幣48880元。

三星表示，Galaxy Z Flip將會在台推出頑美紫與頑美黑兩款配色，預計在三星體驗館、三星智慧館與三星線上商城銷售，並且提供指定機種舊換新，並且加碼現折新台幣3000元，以及額外一年延長保固、星級螢幕維修禮遇、24小時線上客服、一年免費到府收送手機，以及專屬備機計畫。

另外，三星也將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際、PChome線上購物與momo購物網合作，同樣提供星級螢幕維修禮遇、24小時線上客服、一年免費到府收送手機，以及專屬備機計畫在內服務，但就沒有額外一年延長保固與舊換新加碼折扣優惠。

Galaxy Z Flip

作為三星第二款螢幕可凹折手機的Galaxy Z Flip，本身採直向凹折方式縮減收納尺寸，讓使用者能更方便將手機放進較小的女性手拿包，或是隨手放進男性上衣口袋，而攤開後則是一款6.7吋螢幕大小的手機，使用體驗也與目前主流手機相同，與先前Galaxy Fold採用完全不同使用體驗。

而在凹折機構部分，則是採用雙凸輪結構 (dual CAM mechanism)設計的全新隱藏轉軸設計，三星標榜最高可對應20萬次開闔使用壽命，若以每天開闔100次計算的話，約可對應使用5年左右時間，同時也能透過超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass (UTG)確保螢幕表面不容易刮傷。

本身以女性使用粉餅盒為概念設計，並且透過凹折方式縮減收納佔用尺寸，攤開則是使用體驗與一般手機相同的6.7吋螢幕

因應可凹折螢幕使用體驗，螢幕可以以90度等角度使用，例如直立放在桌面上自拍、直播

攤開之後就是等同一般手機

因為螢幕可凹折，因此凹折處還是會有明顯折痕感

藉由全新轉軸機構確保灰塵不會輕易滲入機身內

另外，透過轉軸內部機構搭載的尼龍纖維阻擋外來灰塵及污垢，將可避免細微粉塵滲入機身內部，導致可凹折螢幕受損。

配合無段式轉軸設計，除了可讓手機螢幕完全攤平使用，也能像筆電螢幕維持在特定角度範圍內固定，此時即可將手機平穩放在桌上進行自拍，或是透過視訊鏡頭進行線上直播、視訊通話。

藉由將螢幕凹折成90度，藉此將手機放在桌面上進行自拍，或是直播

Galaxy Z Flip採用6.7吋、21.9:9顯示比例及Dynamic AMOLED面板設計的Infinity-O O極限全螢幕，折合後的機身尺寸為87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，攤開則是167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm。在半凹折情況下，則恰好能將手機螢幕劃分上下兩個區塊，讓使用者能使用不同操作介面，例如上半部螢幕觀看直播影片，下半部則可手動回覆留言。

機身外側則搭載1.1吋前置快捷視窗，除了可以觀看日期與時間、電量、接收訊息通知，同時也包含控制音樂播放、接聽來電等功能。

採用直向對折方式，讓手機螢幕可以劃分成上下兩部分

對應不同畫面瀏覽體驗

透過外側1.1吋螢幕即時確認各類所需資訊，例如時間、簡訊等內容

透過1.1吋螢幕確認拍攝角度，在手機闔上時也能進行自拍

硬體規格方面則是搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器，搭配8GB記憶體與256GB儲存容量，並且內建3300mAh電池容量，相機部分則分別採用1000萬畫素視訊鏡頭，以及1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈超廣角鏡頭構成的雙鏡頭主相機，指紋辨識器則配置在機身側面。

作業系統則是採用新版One UI的Android 10，而三星也特別與Google針對此款螢幕可凹折手機打造全新Android操作應用功能，讓Android作業系統能更符合螢幕可凹折手機使用體驗。

藉由全尺寸螢幕與極窄邊框設計，讓6.7吋螢幕放在一般男性手中也不會顯得巨大

Galaxy Z Flip先前已經確定將在2月14日起率先於美國、韓國在內12個特定國家市場推出，建議售價則是1380美元，除了頑美黑、頑美紫兩款配色，之後也會加入金色款式，同時目前僅提供4G LTE連網規格版本，未來也有機會推出5G連網版本。

至於台灣地區售價則是新台幣48880元，同樣推出頑美黑、頑美紫兩款配色，上市時間則是2月21日，比起其他市場晚一週時間上市，至於開放預購時間則是2月13日下午5點至2月17日間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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