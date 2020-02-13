搭載S865處理器 realme將在MWC 2020推出realme X50 Pro 5G旗艦手機

除了預計在MWC 2020期間揭曉電視產品，realme也計畫在MWC 2020公布換上Qualcomm Snapdragon 865處理器的realme X50 Pro 5G高階旗艦手機，並且確定將會搭載12GB LPDDR5記憶體，同時有不少設計預期將會延續先前已經推出的realme X50 5G。

目前還不確定realme X50 Pro 5G除了處理器與記憶體以外硬體規格，而預期作業系統同樣會採用基於Android 10的realme UI 1.0操作介面。

至於此款高階旗艦手機預期會鎖定印度市場，以及中國境內市場，此次選擇在MWC 2020期間揭曉，預期也會進入歐洲市場銷售，同時也可能擴展到其他海外市場，只是會不會進入台灣市場就還很難說。

以目前realme的市場策略來看，某種程度上與小米旗下POCO品牌有些相似，不僅強調十足的性價比特性，同時也進一步將高階旗艦處理器應用在親民價位手機產品，例如去年在中國市場推出的realme X2 Pro便採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，但建議售價僅為人民幣2699元起跳，約為新台幣13000元左右。

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