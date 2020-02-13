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LG V60 ThinQ將搭載4組麥克風、4鏡頭主相機與5000mAh電池容量

聯合新聞網 / 楊又肇

@evleaks稍早釋出聲稱從官方宣傳影片中擷取影像，顯示LG原訂在MWC 2020期間揭曉旗艦新機V60 ThinQ實際面貌，其中更顯示將會搭載4組收音麥克風、水平排列設計的4鏡頭主相機，以及高達5000mAh電池容量設計。

從圖像顯示，同時還能確認V60 ThinQ也依然保留3.5mm耳機孔設計，意味將可讓使用者透過此款手機進行影片拍攝，並且藉由傳統耳機進行聲音監聽。

LG原訂在今年MWC 2020期間揭曉新機，但後續考量新型冠狀病毒影響而取消參與此次展會活動，使得V60 ThinQ實際對外發表時間將會延後，並且改以獨立發表形式對外公佈，而LG目前尚未確定實際發表時間。

至於V60 ThinQ硬體規格方面，預期也會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且針對聲音、錄影功能進行強化，另外也預期會搭配翻頁式螢幕擴充配件，讓使用者能透過左右獨立雙螢幕使用模式進行多工操作體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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