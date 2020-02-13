vivo改為線上直播發表！2月25日揭曉新款5G連網手機iQOO 3 5G

除了預計在MWC 2020期間揭曉電視產品，realme也計畫在MWC 2020公布換上Qualcomm Snapdragon 865處理器的realme X50 Pro 5G高階旗艦手機，並且確定將會搭載12GB LPDDR5記憶體，同時有不少設計預期將會延續先前已經推出的realme X50 5G。

2020-02-13 08:30