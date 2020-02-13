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vivo改為線上直播發表！2月25日揭曉新款5G連網手機iQOO 3 5G
日前已經確定取消參與MWC 2020展出的vivo，稍早確定將在2月25日下午2點30分透過線上直播方式公佈旗下新款5G連網手機iQOO 3 5G。
在此之前，vivo已經證實iQOO 3 5G將搭載存取更快、耗電更低的UFS 3.1儲存元件，另外則確定搭載包含4800萬畫素在內規格的4鏡頭主相機、紅色電源按鍵，以及對應邊框觸控功能。
而硬體規格方面，自然會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且支援5G連網功能，記憶體則預期會搭載12GB容量規格。
不過，目前暫時還無法確認iQOO 3 5G具體細節，依然要等2月25日當天公佈為準。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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