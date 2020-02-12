以Galaxy S20+為基礎 三星針對2020年東京奧運打造全新客製機種

過去分別在2016年里約奧運打造客製款Galaxy S7 Edge，同時也在2018年平昌冬奧推出白底金框設計的特殊款Galaxy Note 8，三星接下來也計畫針對2020年東京奧運打造全新客製機種，預計將以此次揭曉的Galaxy S20+ 5G為基礎，並且換上金色外觀與奧運五環標誌。

針對2020年東京奧運打造的特殊款Galaxy S20+ 5G，將會以奧運選手版 (Olympic Games Athlete Edition)為稱，並且將提供每位參加奧運賽事選手使用，不僅將機身配色換上市售版本未包含的金色，並且在機身背面加上奧運五環標誌，桌面也會採用針對奧運打造的佈景主題內容。

由於是針對2020年東京奧運打造機種，並且是提供參賽選手使用為主，三星自然不會在市場開放銷售此款手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》