三星 Galaxy S20 發表會 QA：為什麼命名為 S20？台灣會上市哪個處理器版本？

許多人好奇為什麼上一代是 Galaxy S10，下一代直接跳到 Galaxy S20 而非 S11？對此三星回答，Galaxy 系列機種目前推出滿十周年，代表著 Galaxy S 系列即將邁向下一個十年，因此命名為 Galaxy S20，接下來的十年三星將結合 5G、人工智慧、物聯網創造全新的行動體驗。

回顧三星 2019 年在台灣的發展，三星手機全年在台銷售量以及銷售額皆為 Android 市場第一名，在高階市場中三星銷售量為 55%、銷售額為 59%，其中 Galaxy S 系列在 S10 發表後至年底銷售額比去年同期成長 14%，Galaxy Note 系列在 Note 10 發表後到年底銷售額比去年同期成長 66%。2019 年初三星訂了銷售目標分別是高階手機佔銷售三成、中階佔三成、入門機種為四成，實際達成數字為高階、中階、入門機種分別為 25：50：25，今年則是以高階機種銷售能超過三成以上為目標。

歐新社

台灣會推出什麼處理器版本的 Galaxy S20？

三星並未在發表會上明說 Galaxy S20 系列搭載的處理器規格，不過按照公布的處理器時脈應為高通推出的 Snapdragon 865 以及三星自家的 Exynos 990，至於台灣會上市哪個版本，三星表示將會考量消費者的反應引進。

由於近期武漢肺炎疫情在中國頗為嚴重，不少零組件供應鏈為中國公司，因此也問及疫情會否影響 Galaxy S20 系列出貨？三星說明，單就台灣市場狀況而言，由於年前適逢手機銷售旺季，因此準備數量相對充足，短期來看一季以內的既有手機不會受到太大的影響，至於新機目前三星向總部爭取數量和規劃的一致，因此供貨上不會受到太大影響。

摺疊機 Galaxy Z Flip 相關問題

除了 Galaxy S20 系列之外，三星也發表了摺疊機 Galaxy Z Flip，三星表示，今年手機趨勢將會聚焦在 5G 以及摺疊機上，Galaxy Z Flip 主要鎖定注重生活、喜歡追求新穎事物的消費者，特別是女性族群，此外也預期會吸引到關注創新科技的消費者。

為什麼 Galaxy Z Flip 只推出 4G 版本而沒有 5G 版？三星說明，考量到消費者屬性以及希望能夠更快推廣到市場上給消費者使用，因此決定選擇推出 4G 版本。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》